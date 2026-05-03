3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。洋服のパーツ、何かを一致させること、そして目的地を決める「お店選び」をヒントに、共通のひらがな2文字を導き出しましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、衣服の構造を語る上で欠かせない部位、子どもの遊び、そして外出時の大きな楽しみという、3つの言葉を選びました。日常の何気ない会話や動作を思い浮かべながら、共通の2文字を導き出しましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□り
あわ□□
み□□らび

ヒント：衣服の首の後ろ側に当たる部分。紙を使った遊び。そして、食事や買い物に行く際、どの店舗にするか決めることを思い浮かべてみてください。

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正解：せえ

正解は「せえ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「せえ」を入れると、次のようになります。

せえり（背襟）
あわせえ（合わせ絵）
みせえらび（店選び）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、和裁や洋裁の用語、子どもの絵遊び、そして現代のレジャーに欠かせない日常動作を組み合わせました。音の響きを意識することで、普段何気なく行っている「店選び」などの言葉が、新鮮なパズルのピースとして感じられたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)