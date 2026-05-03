【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは洋服のパーツ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、衣服の構造を語る上で欠かせない部位、子どもの遊び、そして外出時の大きな楽しみという、3つの言葉を選びました。日常の何気ない会話や動作を思い浮かべながら、共通の2文字を導き出しましょう。
□□り
あわ□□
み□□らび
ヒント：衣服の首の後ろ側に当たる部分。紙を使った遊び。そして、食事や買い物に行く際、どの店舗にするか決めることを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「せえ」を入れると、次のようになります。
せえり（背襟）
あわせえ（合わせ絵）
みせえらび（店選び）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、和裁や洋裁の用語、子どもの絵遊び、そして現代のレジャーに欠かせない日常動作を組み合わせました。音の響きを意識することで、普段何気なく行っている「店選び」などの言葉が、新鮮なパズルのピースとして感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、衣服の構造を語る上で欠かせない部位、子どもの遊び、そして外出時の大きな楽しみという、3つの言葉を選びました。日常の何気ない会話や動作を思い浮かべながら、共通の2文字を導き出しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□り
あわ□□
み□□らび
ヒント：衣服の首の後ろ側に当たる部分。紙を使った遊び。そして、食事や買い物に行く際、どの店舗にするか決めることを思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：せえ正解は「せえ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せえ」を入れると、次のようになります。
せえり（背襟）
あわせえ（合わせ絵）
みせえらび（店選び）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、和裁や洋裁の用語、子どもの絵遊び、そして現代のレジャーに欠かせない日常動作を組み合わせました。音の響きを意識することで、普段何気なく行っている「店選び」などの言葉が、新鮮なパズルのピースとして感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)