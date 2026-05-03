2026年5月4日〜5月10日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年5月4日〜5月10日の運勢を西洋占星術で占います。
みずがめ座に下弦の月がかかって、運気は集約されていきます。
多様性の時代にふさわしく、それぞれの正義、理想の元に収まっていくでしょう。全体を見たら、バラバラだとしても、個々の落としどころにハマっていくため、ほどよい調和を見せていくはず。
時代は、試行錯誤。やってみて、ダメならば別を試すつもりで気楽に動いて。
未来が開けます。
合理化が進み、無理や無駄が消えていくでしょう。
シンプルに話が進んでいくため、何かを選ぶ、決めるのがスムーズになりそう。世界情勢など、読み切れない要素も多そうですが、保険をかけつつ進めていきましょう。1本柱ではなく、別にも収入源を持つなど、柔軟な発想で動いてみて。無限のアイデア、思いがけないコラボレーションなどで、隠れていた可能性が広がっていくはず。
連休は、友人と気兼ねない時間を過ごしてリフレッシュを。仕事は、交渉に力を入れて。
愛は、突き詰めずに。一緒にいる空気、波長の一致を大事にしましょう。
大事なことが明確に！
社会全体に緩やかなブレーキがかかり、新しいやり方、生き方を模索することになるでしょう。
制限がかかることで、物事の真価、本質が見えてくるはず。新しいスタンダードも受け入れていきましょう。
強運があなたに味方するため、思いがけない形で窮地を救われる展開も。「なんとかなる」でおおらかに構えて。大事な決断を下すなら、金曜日に。
週末は、知的好奇心を満たしましょう。社交は、チャンスの宝庫。助け合いの精神でつながっていきましょう。
仕事は、整理整頓が次につながります。
愛は、あなたが主導権を握って盛り上げて。
二面性を生かして。
本音と建て前、リアルと理想を上手に使い分けていきましょう。
基本は波風を立てずに一般論で場を納め、腹を割って話せる人と具体的に対策を練っていくとよさそう。あなたの中に2人のキャラを同居させて、状況に合わせて動いているように見せつつ、こっそりと活路を切り開いていくといいのです。
なお、秘密のシェアは、混乱するだけ。分かる人には分かる、やっている人だけがやっている図にとどめておきましょう。
オフは、歴史に目を向けましょう。明治から昭和にかけての記録に混乱を乗り切るヒントがありそう。
愛は、日常のシェアで絆を育てて。
乗り換えが正解。
覚醒しそう。
なるようにしかならない、そんなかに座さん本来の強さが目覚めるでしょう。甘い期待は捨て、現実的に動けるはず。
ここで注意をしないといけないのは、すべてを守りに切り替えると、あっさり行き詰まっていくので、ほどよい逃げ道、抜け穴を作っておくこと。元々の計画通りにいかなかったとしても、代わりの楽しみを差し込むのです。自分や身近な人とご機嫌を上手に取りながら、笑顔で過ごせたら、勝ち組に！
連休明けは、社交に力を入れて。新しい動きに乗れそうです。
愛は、思い出話が盛り上がりそう。あの頃を再現してみて。
キッチリ仕上げでいく。
詰めると、成果が出る1週間です。
レジャー、トレーニング、本気で取り組んでみて。普段行けない場所まで足を伸ばしてみる、弾丸で名所巡りをするなど、体力勝負の観光が深く記憶に残りそう。ダイエットや筋トレも、“追い込み”を意識して。ハードな頑張りが目に見える形で表れて、自信につながっていくはず。
連休明けは、大物オーラを身にまといましょう。大物って何？ という話になってきますが、物事に動じずに頼りがいがある人というイメージでよさそう。慎重さと包容力を出していくといい感じです。
愛は、連休中に盛り上げて！
タフ＆アクティブに動いてみて。
「やるしかない」と意識が変わりそう。
この先を生き抜くためにどうすればいいのか、具体的なイメージを伴って見えてくるでしょう。危機管理能力が高まり、思いつく手を効率的に打つことができるはず。自分の着眼点、処理の早さ、行動力に惚れ惚れするかも？
情報収集は、厳選がカギ。フェイクを見抜いていく目を磨くチャンスです。黙々と状況の変化に備えていきましょう。
連休明けは、活躍の場面が増えそう。プライベートな時間が割を食いやすいので、やりたいことはGW中に進めておいて。
愛と社交は、ポジティブに。請け合う人になって。
イレギュラーを楽しんでいく。
予定や心積もりが狂いやすいでしょう。
交通の乱れ、混雑、行列で、思いがけない展開になりやすいみたい。連れとはぐれたり、人が多過ぎて電波のつながりが悪かったりなど、「本当に令和の話？」と思ってしまうような事件が起こりやすいのです。あらかじめ、待ち合わせの場所を決めておく、余裕をもったスケジュールで動く、水や軽食は余計に持っておくなど、備えると安心です。
また、思ったのとは違った展開になってしまったら、状況そのものを楽しむのが一番。いい土産話になりそう。連休明けは、即断即決で！
愛と社交は、褒め言葉が潤滑油に。
輪の中に入って！
コミュニケーションが活性化して、つながりが強化されていきます。
親しい人と連絡を取り合ったり、身近な人の誘いに乗ったりすると、よい流れに乗れるはず。旅先でも、現地で情報収集をしてみて。地元の人しか知らない、とっておきの話を聞かせてもらえそう。
連休明けは、チームワークがキラリ！ 身近な人と作業を分担して動くと、解決が早いはず。
新しく買い足すなら、昔ながらのアイテムを。せいろや土鍋、ホウキなど、道具にひっぱられて生活が変わりそう。
デートは、非日常体験を。没入スポットなど、話題のスポットに誘ってみて。
効率重視で。
流れはスロー。
のんびり気分に誘われて、油断すると時間切れが起こりそう。お休みの日でも、なりゆきに任せずにスケジュールを組んで動くといいみたい。特に、地方での交通状況は、直近のチェックが有効です。「適当でいいだろう」「来た乗り物に乗ればいい」的な適当さだと泣きを見るかも？
リラックス＆リフレッシュには、メリハリをつけるのがいいみたい。テキパキ動く日と何もしないでぼんやりする日、両方確保して。
連休明けは、口コミに耳を傾けて。人のススメに乗ると、ラッキーを拾えそう。
愛は、話し合いできめ細やかなケアを。
パワー配分を。
運気が活性化するのは、GWが終わってから。
出番が増えて、急に忙しくなるでしょう。このため、連休をフルに遊んでしまうと、疲れが抜けないまま、いつも以上の頑張りを求められて地獄を見るハメに。
お休みも自分の時間と考えて、自宅でやれることを少し前倒しで進めておくといいみたい。1週間のコーディネートを決めておくのも、朝の時間の短縮になって役立つでしょう。
買い物は、物価高だからこそ、少し高い物に目を向けて。ぜいたく、分不相応にも、手が届くことに気付くのでは？
愛と社交は、ナチュラルに。普段着のお付き合いが大好評。
“今”を楽しんで。
気掛かりが増え、“心ここにあらず”になりそう。
楽しみにしていたのに、「それどころじゃない」気分になってしまうかも？ でも、それって、ちょっともったいないみたい。楽しみは楽しみとして存分に味わって、連休明けから現実に戻るつもりでいましょう。情報の錯綜（さくそう）も落ち着いて、正しいチョイスができるようになります。
連休中、特に予定がない人は、休息に充てましょう。時間を気にせずに寝てみる、積んでおいた本や映画をチェックするなど、余白を楽しんで。
仕事は、丁寧仕上げで。愛着、こだわりを形にして。
愛は、サプライズがウケそう。
つながりを大事に。
1つのきっかけが、次の幸運につながっていくでしょう。
もっと知りたい、楽しみたいと興味と関心の対象が増えていくはず。今週、気を付けたいのは、すべてのことをちょっとずつ取り入れること。おいしい、便利と、いろいろそろえたくなりますが、もっといいものが後から出てくる可能性が高いのです。欲張り過ぎないように気を付けて。
連休明けは、番狂わせがありそう。本当は別の誰かのチャンスも、巡り巡ってあなたのところにやってくるかも？ 自分には関係ないと切り捨てずに、スタンバイをしておくとよさそう。
愛は、連絡をマメにして。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
みずがめ座に下弦の月がかかって、運気は集約されていきます。
多様性の時代にふさわしく、それぞれの正義、理想の元に収まっていくでしょう。全体を見たら、バラバラだとしても、個々の落としどころにハマっていくため、ほどよい調和を見せていくはず。
時代は、試行錯誤。やってみて、ダメならば別を試すつもりで気楽に動いて。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）信じる道を行きましょう。
未来が開けます。
合理化が進み、無理や無駄が消えていくでしょう。
シンプルに話が進んでいくため、何かを選ぶ、決めるのがスムーズになりそう。世界情勢など、読み切れない要素も多そうですが、保険をかけつつ進めていきましょう。1本柱ではなく、別にも収入源を持つなど、柔軟な発想で動いてみて。無限のアイデア、思いがけないコラボレーションなどで、隠れていた可能性が広がっていくはず。
連休は、友人と気兼ねない時間を過ごしてリフレッシュを。仕事は、交渉に力を入れて。
愛は、突き詰めずに。一緒にいる空気、波長の一致を大事にしましょう。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）ピンチはチャンス！
大事なことが明確に！
社会全体に緩やかなブレーキがかかり、新しいやり方、生き方を模索することになるでしょう。
制限がかかることで、物事の真価、本質が見えてくるはず。新しいスタンダードも受け入れていきましょう。
強運があなたに味方するため、思いがけない形で窮地を救われる展開も。「なんとかなる」でおおらかに構えて。大事な決断を下すなら、金曜日に。
週末は、知的好奇心を満たしましょう。社交は、チャンスの宝庫。助け合いの精神でつながっていきましょう。
仕事は、整理整頓が次につながります。
愛は、あなたが主導権を握って盛り上げて。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）臨機応変に、
二面性を生かして。
本音と建て前、リアルと理想を上手に使い分けていきましょう。
基本は波風を立てずに一般論で場を納め、腹を割って話せる人と具体的に対策を練っていくとよさそう。あなたの中に2人のキャラを同居させて、状況に合わせて動いているように見せつつ、こっそりと活路を切り開いていくといいのです。
なお、秘密のシェアは、混乱するだけ。分かる人には分かる、やっている人だけがやっている図にとどめておきましょう。
オフは、歴史に目を向けましょう。明治から昭和にかけての記録に混乱を乗り切るヒントがありそう。
愛は、日常のシェアで絆を育てて。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）見切り上手。
乗り換えが正解。
覚醒しそう。
なるようにしかならない、そんなかに座さん本来の強さが目覚めるでしょう。甘い期待は捨て、現実的に動けるはず。
ここで注意をしないといけないのは、すべてを守りに切り替えると、あっさり行き詰まっていくので、ほどよい逃げ道、抜け穴を作っておくこと。元々の計画通りにいかなかったとしても、代わりの楽しみを差し込むのです。自分や身近な人とご機嫌を上手に取りながら、笑顔で過ごせたら、勝ち組に！
連休明けは、社交に力を入れて。新しい動きに乗れそうです。
愛は、思い出話が盛り上がりそう。あの頃を再現してみて。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）スパルタ＆ストイックに、
キッチリ仕上げでいく。
詰めると、成果が出る1週間です。
レジャー、トレーニング、本気で取り組んでみて。普段行けない場所まで足を伸ばしてみる、弾丸で名所巡りをするなど、体力勝負の観光が深く記憶に残りそう。ダイエットや筋トレも、“追い込み”を意識して。ハードな頑張りが目に見える形で表れて、自信につながっていくはず。
連休明けは、大物オーラを身にまといましょう。大物って何？ という話になってきますが、物事に動じずに頼りがいがある人というイメージでよさそう。慎重さと包容力を出していくといい感じです。
愛は、連休中に盛り上げて！
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）サバイバル精神が目覚めそう。
タフ＆アクティブに動いてみて。
「やるしかない」と意識が変わりそう。
この先を生き抜くためにどうすればいいのか、具体的なイメージを伴って見えてくるでしょう。危機管理能力が高まり、思いつく手を効率的に打つことができるはず。自分の着眼点、処理の早さ、行動力に惚れ惚れするかも？
情報収集は、厳選がカギ。フェイクを見抜いていく目を磨くチャンスです。黙々と状況の変化に備えていきましょう。
連休明けは、活躍の場面が増えそう。プライベートな時間が割を食いやすいので、やりたいことはGW中に進めておいて。
愛と社交は、ポジティブに。請け合う人になって。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）波乱含み。
イレギュラーを楽しんでいく。
予定や心積もりが狂いやすいでしょう。
交通の乱れ、混雑、行列で、思いがけない展開になりやすいみたい。連れとはぐれたり、人が多過ぎて電波のつながりが悪かったりなど、「本当に令和の話？」と思ってしまうような事件が起こりやすいのです。あらかじめ、待ち合わせの場所を決めておく、余裕をもったスケジュールで動く、水や軽食は余計に持っておくなど、備えると安心です。
また、思ったのとは違った展開になってしまったら、状況そのものを楽しむのが一番。いい土産話になりそう。連休明けは、即断即決で！
愛と社交は、褒め言葉が潤滑油に。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）人が幸運を運んできます。
輪の中に入って！
コミュニケーションが活性化して、つながりが強化されていきます。
親しい人と連絡を取り合ったり、身近な人の誘いに乗ったりすると、よい流れに乗れるはず。旅先でも、現地で情報収集をしてみて。地元の人しか知らない、とっておきの話を聞かせてもらえそう。
連休明けは、チームワークがキラリ！ 身近な人と作業を分担して動くと、解決が早いはず。
新しく買い足すなら、昔ながらのアイテムを。せいろや土鍋、ホウキなど、道具にひっぱられて生活が変わりそう。
デートは、非日常体験を。没入スポットなど、話題のスポットに誘ってみて。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）計画的に！
効率重視で。
流れはスロー。
のんびり気分に誘われて、油断すると時間切れが起こりそう。お休みの日でも、なりゆきに任せずにスケジュールを組んで動くといいみたい。特に、地方での交通状況は、直近のチェックが有効です。「適当でいいだろう」「来た乗り物に乗ればいい」的な適当さだと泣きを見るかも？
リラックス＆リフレッシュには、メリハリをつけるのがいいみたい。テキパキ動く日と何もしないでぼんやりする日、両方確保して。
連休明けは、口コミに耳を傾けて。人のススメに乗ると、ラッキーを拾えそう。
愛は、話し合いできめ細やかなケアを。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）連休明けが本番！
パワー配分を。
運気が活性化するのは、GWが終わってから。
出番が増えて、急に忙しくなるでしょう。このため、連休をフルに遊んでしまうと、疲れが抜けないまま、いつも以上の頑張りを求められて地獄を見るハメに。
お休みも自分の時間と考えて、自宅でやれることを少し前倒しで進めておくといいみたい。1週間のコーディネートを決めておくのも、朝の時間の短縮になって役立つでしょう。
買い物は、物価高だからこそ、少し高い物に目を向けて。ぜいたく、分不相応にも、手が届くことに気付くのでは？
愛と社交は、ナチュラルに。普段着のお付き合いが大好評。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）心を軽く！
“今”を楽しんで。
気掛かりが増え、“心ここにあらず”になりそう。
楽しみにしていたのに、「それどころじゃない」気分になってしまうかも？ でも、それって、ちょっともったいないみたい。楽しみは楽しみとして存分に味わって、連休明けから現実に戻るつもりでいましょう。情報の錯綜（さくそう）も落ち着いて、正しいチョイスができるようになります。
連休中、特に予定がない人は、休息に充てましょう。時間を気にせずに寝てみる、積んでおいた本や映画をチェックするなど、余白を楽しんで。
仕事は、丁寧仕上げで。愛着、こだわりを形にして。
愛は、サプライズがウケそう。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）広がりのある運勢。
つながりを大事に。
1つのきっかけが、次の幸運につながっていくでしょう。
もっと知りたい、楽しみたいと興味と関心の対象が増えていくはず。今週、気を付けたいのは、すべてのことをちょっとずつ取り入れること。おいしい、便利と、いろいろそろえたくなりますが、もっといいものが後から出てくる可能性が高いのです。欲張り過ぎないように気を付けて。
連休明けは、番狂わせがありそう。本当は別の誰かのチャンスも、巡り巡ってあなたのところにやってくるかも？ 自分には関係ないと切り捨てずに、スタンバイをしておくとよさそう。
愛は、連絡をマメにして。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)