◇セ・リーグ DeNA12−2ヤクルト（2026年5月3日 神宮）

DeNAはヤクルトを12ー2で下し、連敗を2で止めた。打線が22安打12得点と爆発。開幕から7戦7敗を喫していたヤクルトから初勝利を挙げた。宮崎敏郎内野手（37）は2号ソロを含む5安打3打点と活躍。大量リードの9回には石田健大投手（33）が約2年ぶりに復帰登板を果たした。

大勝にも相川監督は「まずは（石田）裕太郎がしっかりピッチングをしてくれたので、攻撃陣もこういう形になれたと思う。守備のリズムからこういう攻撃ができたと思っています」と今季2勝目を挙げた右腕を称えた。

開幕から7戦7敗だったヤクルトから初勝利。「何十年ぶりという風に書かれるのを恐れていたので、今日勝てて良かったです」とうなずいた。

打線は3回に2点を先制。3回には宮崎の2号ソロで追加点を挙げた。終盤もヤクルト救援陣を攻め立て、22安打12得点。代打・ビシエドの1号2ラン、度会の3号3ランも飛び出すなど、大勝で連敗を止めた。

また、9回には石田健が約2年ぶりの復帰登板。先頭の武岡に3号ソロを浴びるなど、2失点（自責1）も最後は並木を見逃し三振に斬り、27球を投げ切った。「まずは1軍で投げられたことが非常によかったと思う」と指揮官「どういうシチュエーションでいくのか、やりながら考えていきたい」と話すにとどめた。