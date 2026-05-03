水瀬いのりが、13枚目のシングル『Summer Challenger』を7月22日にリリースする。

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本情報は、本日5月3日に行われた文化放送『水瀬いのり MELODY FLAG』放送500回記念の放送直前YouTube生放送内で発表されたもの。また、CDおよびライブのビジュアルが沖縄で撮影されたことも明かされた。

表題曲「Summer Challenger」は、作詞作曲をヤマモトショウ、編曲を宮野弦士が手がける、夏の高揚感を詰め込んだポップチューン。音楽活動10周年を経て最初のリリースとなる本作は、野外ライブのテーマソングとして、新たな季節の始まりとこれからへの期待感を軽やかに描いた一曲となっている。

収録曲「リフローレセンス」は、スマートパチンコ機『eフィーバーデッドマウント・デスプレイ 魂神9000』搭載楽曲で、TVアニメ『デッドマウント・デスプレイ』主題歌「アイオライト」の作詞作曲を担当した志村真白と、「スクラップアート」を手がけた胗舘周平の共作。公開されたティザーフォトは、水瀬が真っ白な布と服にビビッドなカラーで線や模様を描いている姿が写し出されている。

さらに、9月12日、13日に山梨県 富士急ハイランド コニファーフォレストにて開催するワンマンライブのタイトルが『Inori Minase OPEN AIR LIVE 2026 Summer Challenger』に決定。チケットは、ファンクラブ会員先行優先予約がスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）