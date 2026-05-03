大ヒット映画「国宝」の監督を務めた李相日氏（５２）が３日、都内で初期監督作でオリジナル脚本の映画「スクラップ・ヘブン」のリバイバル上映会舞台あいさつに登壇した。

２１年の時を経て上映が実現。国宝では日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞したが「スクラップ−」はメジャーデビュー２作目の作品で、この後の２００６年の「フラガール」で初の最優秀監督賞を受賞。「この作品の後に『フラガール』で、いい弾みになってます。賞にひも付けると、強い存在感があった」と振り返った。

「スクラップ−」は俳優の加瀬亮、オダギリージョー、栗山千明らが出演。当時の撮影風景を振り返り「倒れるほど撮影していましたね。３０歳前後のころは技術的に今の自分が見て、足りないところもあるし、自分のその時の青臭い感情がそのまま出てますね。その時の若さや気恥ずかしさ、勢いみたいなものがそのまま垂れ流し状態なので、気恥ずかしい思いがする」と述懐した。

上映前のトークショーでは興行収入２００億円突破の大ヒット作となったが国宝の放映時間２時間５５分の大作と比べて「スクラップ−」について「国宝とは全然、違う映画なので、それだけはご留意ください。国宝より３分の２です。時間も、ちょうどいいですね」とアピールしていた。