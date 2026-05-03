◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２―１２ＤｅＮＡ（３日・神宮）

ヤクルトは投手陣が被安打２２で１２失点と崩壊し、開幕から続いていたＤｅＮＡ戦の連勝が７でストップした。投手陣も先発のナッシュ・ウォルターズ投手が６回途中９安打３失点と流れを呼び込めなかった。打線も序盤から得点圏に走者を置いたが、好機であと１本が出ず主導権を握れなかった。

池山隆寛監督は「ウォルターズはあそこ（３回２死三塁のピンチ）で２アウトまで取ったんだけど、あそこを何とか踏ん張ってほしかったんだけど、先制を許す形になって展開が後手、後手になった」と振り返った。

打線はスコアレスの初回１死一、二塁の好機で４番の茂木が二ゴロ、続く内山が空振り三振に倒れて無得点に終わった。

３回には１死から増田の左翼線二塁打でチャンスメイクも、岩田が捕邪飛、サンタナが一ゴロに終わった。

３点差のまま終盤に入ると救援陣が炎上した。７回の拓也が２失点、８回に田口が３失点、９回に丸山翔が４失点とそろって複数失点を重ねた。指揮官は「７、８、９と抑えないといけないところで、２、３、４（失点）ってきれいに並んだ点数が物語っている。大量失点になっているところが、ＤｅＮＡ打線にちょっと火をつけてしまった」と反省を求めた。

９回に打線が武岡の３号ソロなど２点を奪い零封負けを阻止するのがやっとだった。

被安打２２は、２２年７月２３日広島戦（神宮）以来。これまで“カモ”にしていた相手に思わぬ大敗を喫した池山ヤクルト。４日からは敵地で巨人との３連戦に臨む。