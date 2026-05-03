Little Glee Monster、新曲「一輪」のMVを公開！ドラマ『ＧＩＦＴ』の出演者も登場

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Little Glee Monsterの新曲「一輪」のMVが、5月3日22時に公開された。

■総勢33名が出演し、人間讃歌とも呼べる「一輪」のMVを形に

Little Glee Monsterの新曲「一輪」は、大きな愛をテーマに、人とぶつかりあうこと、人と向き合うこと、ひとりで生きているだけでは気づけないことなど、Little Glee Monsterの歌で照らす人間愛のカタチを表現した、人間賛歌とも呼べる楽曲となっている。

そんな「一輪」のMVにはLittle Glee Monsterメンバー6名の他、12名のミュージシャン、13名のダンサー、「一輪」が挿入歌に起用されているTBS系 日曜劇場『ＧＩＦＴ』にも出演している八村倫太郎（中山好太郎役）、生越千晴（坂東青葉役）の総勢33名が出演している。

■リリース情報

2026.04.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Pages」

2026.04.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「一輪」

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」

■関連リンク

『ＧＩＦＴ』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/GIFT_tbs/

Little Glee Monster OFFICIAL SITE

https://www.littlegleemonster.com/

■【画像】「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」ジャケット

「一輪 / Pages」初回生産限定盤ジャケット写真

「一輪 / Pages」通常盤ジャケット写真

「Pages / 一輪」期間生産限定盤ジャケット写真

(C)香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６