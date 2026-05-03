世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、12ラウンドの死闘の末、3-0の判定勝ちを収めた。一夜明けた3日、井上はSNSで中谷にメッセージを送った。その内容にファンが感動している。

中谷は3日の午前9時ごろ、自身のSNSで「昨晩も沢山の応援ありがとうございました！そして井上選手ありがとうございました！」と試合の報告とお礼を記した。

10回に偶然のバッティングで眉間から出血。続く11回にパンチを被弾した際に左目付近を負傷したものの、「怪我は少しありますが、しっかり治してまた戦います！」と力強く再起を誓っていた。

それに対し、井上は自身のXを更新。中谷の投稿を引用し「中谷くんありがとう！ 東京ドームのリングで戦う事ができて楽しかった！」と、33文字の感謝のメッセージを送った。

スポーツマンシップ溢れる2人のやり取りにコメント欄では「もうマジで最高すぎる」「これがスポーツだよな。美しいぜ」「こういうの好き！」「これを見てまた泣く」など、感動のコメントが書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）