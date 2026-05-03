女優でグラビアアイドルの小森香乃(17)が2日、自身のインスタグラムを更新し、真剣を使っての藁切り姿を公開した。



【写真】決定的瞬間 藁が見事にスパット切断された！剣先が見えないほどのスピード

「初めての藁切り」とコメントして掲載したのは、練習スタジオとみられる屋内で、真剣を手に筒状に巻かれた藁に向き合う姿。刀を真上に振り上げて斜めに振り下ろすと、藁の束がきれいにスパッと切れた。



3度繰り返し、3度とも見事に成功。切り終えた後は、右側にいたと見られる指導者に恐る恐る刀を渡しに行く様子も見られた。



小森は「週刊ヤングジャンプ」主催のコンテスト「制コレ24」にも選ばれ、5月29日には1stDVD「純白の17歳」が発売されるなどグラビアでも活躍している。



身長158センチと決して大柄ではないが、バレエを11年続けていたこともあり、体幹がしっかりしているようで刀がブレる様子はなかった。「映画に向けての練習風景です！公開楽しみに待っててください」とコメント。作品の詳細などは明かしていないが、劇中で刀を振る少女剣士の姿をみることができそうだ。



（よろず～ニュース編集部）