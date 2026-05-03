【明治安田J1百年構想リーグ】東京ヴェルディ 1−0 柏レイソル（5月3日／味の素スタジアム）

【映像】レイトチャージ？際どい接触シーン

東京ヴェルディに所属するFW染野唯月への警告が物議を醸している。城福浩監督も不満を示したシーンにファンたちが反応した。

東京Vは5月3日、明治安田J1百年構想リーグ第14節で柏レイソルと対戦。0ー0で迎えた73分に問題のシーンが起きた。

東京VのDF宮原和也が自陣からロングボールを蹴り込むと、落下点に入った柏のDF馬場晴也がヘディングでクリアしようとした。そこへ染野も競り合い、先に頭で触れる。しかしこの接触でバランスを崩した馬場がピッチに叩きつけられた。

須谷雄三主審はすぐに笛を吹いて試合を止め、染野に対してイエローカードを提示。この判定に納得ができないベンチ前の城福監督は、両手を広げてアピール。大きな声を出して不満を示した。一方、同じく不満を示した染野も主審に説明を求めるが、判定は変わらなかった。

DAZNでこの試合を解説した林陵平氏は、城福監督のリアクションについて「どこがカードだよと。腕でもなくて普通に競りに行ったでしょうと」とコメントした。

SNSでは「今のイエローなん？」「マジで意味不明」「納得いかねー」「ちょっと厳しいな」「正当なタックルやろ」「ちゃんと競り合ったやん」「飛ぶ時に腕が上がるから肘が向いているように見えるけど、実際は体で当たってる」と判定に不服を唱える声が多くあがったが、「まぁ遅れて当たってるからあぶねーしな」「完全にレイトチャージだろ」など主審の判定を支持する声もあった。

なお試合は90分に途中出場のMF新井悠太のゴールで、東京Vが先制。そのまま逃げ切り、勝点3を獲得している。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）