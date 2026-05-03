¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹Ô¤ÎÇ¯¼¡Áí²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¿ÀÅÄ¿¿¿ÍÁíºÛ¡á3Æü¡¢¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¡¦¥µ¥Þ¥ë¥«¥ó¥É¡Ê¶¦Æ±¡Ë

¡¡¡Ú¥µ¥Þ¥ë¥«¥ó¥É¶¦Æ±¡Û¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹Ô¡ÊADB¡Ë¤Î¿ÀÅÄ¿¿¿ÍÁíºÛ¤Ï3Æü¡¢¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¡¦¥µ¥Þ¥ë¥«¥ó¥É¤Ç¤ÎADB¤ÎÇ¯¼¡Áí²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»µ­¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£ÃæÅì¾ðÀª°­²½¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÇÀÐÌý¤Î¶¡µëÉÔ°Â¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö²áÅÙ¤Ê°ÍÂ¸¤¬¤â¤¿¤é¤¹Âå½þ¤òÏªÄè¤µ¤»¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÏÃæÅì¾ðÀª¤Î°­²½¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¤â¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤ÏÇ³ÎÁ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Í¢Á÷Èñ¤ä¿©ÎÁ¡¢ÈîÎÁ¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£

¡¡¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÅÓ¾å¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÅÎÏÌÖ¤ÈÄÌ¿®ÌÖ¤ÎÀ°È÷¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÉ½ÌÀ¡£