ブンデス1部復帰のシャルケを支えた守護神カリウスへ…妻が感動的メッセージ「あなたが乗り越えてきたすべてを知っている」
シャルケのブンデスリーガ昇格を受け、GKロリス・カリウスの妻である人気司会者ディレッタ・レオッタさんがSNSで祝福メッセージを発信し、大きな反響を呼んでいる。独『ビルド』が伝えた。
レオッタさんは2日、インスタグラムで昇格を決めたカリウスに向けて感動的なメッセージを投稿した。シーズンを通じてチームを支えた守護神の働きを称え、「あなたをとても誇りに思う。あなたが歩んできた道のり、乗り越えてきたすべてのことを知っているから。この昇格はあなたにふさわしいもの。愛しているし、いつもあなたのそばにいる」と伝えていた。
「その強さを間近で見てきた。静かな瞬間も、苦しい時間も、諦めた方が簡単だった日々も。今日はただの勝利ではない」
「それは再生であり、自分のしていることへの愛であり、勇気そのもの。あなたを誇りに思う。ひとりの女性として、妻として…そしてもうすぐ2人目の母になる者として、いつも」
カリウスは2025年1月にシャルケへ加入し、守護神として安定したパフォーマンスを披露。クラブの昇格に大きく貢献したとされる。シャルケは25-26シーズンの2部を戦い、上位を維持しながら4シーズンぶりの1部復帰を果たした。17-18シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝での痛恨ミスは広く知られることになったが、再びトップリーグに舞い戻った。
一方でレオッタさんはイタリアでスポーツ中継を担当する人気キャスターであり、SNSでも高い影響力を持つ存在。22年からカリウスと交際し、23年には長女のアリアが誕生。24年に結婚した。25年12月には第2子の妊娠も発表しており、出産予定日は数週間後とされている。
レオッタさんは2日、インスタグラムで昇格を決めたカリウスに向けて感動的なメッセージを投稿した。シーズンを通じてチームを支えた守護神の働きを称え、「あなたをとても誇りに思う。あなたが歩んできた道のり、乗り越えてきたすべてのことを知っているから。この昇格はあなたにふさわしいもの。愛しているし、いつもあなたのそばにいる」と伝えていた。
「それは再生であり、自分のしていることへの愛であり、勇気そのもの。あなたを誇りに思う。ひとりの女性として、妻として…そしてもうすぐ2人目の母になる者として、いつも」
カリウスは2025年1月にシャルケへ加入し、守護神として安定したパフォーマンスを披露。クラブの昇格に大きく貢献したとされる。シャルケは25-26シーズンの2部を戦い、上位を維持しながら4シーズンぶりの1部復帰を果たした。17-18シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝での痛恨ミスは広く知られることになったが、再びトップリーグに舞い戻った。
一方でレオッタさんはイタリアでスポーツ中継を担当する人気キャスターであり、SNSでも高い影響力を持つ存在。22年からカリウスと交際し、23年には長女のアリアが誕生。24年に結婚した。25年12月には第2子の妊娠も発表しており、出産予定日は数週間後とされている。