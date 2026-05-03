イプスウィッチがプレミアリーグ昇格…世界的ミュージシャンが喜びを爆発させたワケ
イングランド・チャンピオンシップ(英2部)のイプスウィッチがプレミアリーグ昇格を決めた一戦で、世界的ミュージシャンのエド・シーラン氏が歓喜の輪に加わり、現地では異例ともいえる熱狂的な祝賀の様子が広がった。英『ザ・サン』などが伝えている。
イプスウィッチは2日、QPR戦で3-0で勝利し、自動昇格が確定。昨季の降格からわずか1年でのプレミアリーグ復帰を果たした。
試合後、祝賀はピッチ上からロッカールームへと移行。クラブの“象徴的存在”でもあるシーランは選手たちのもとに姿を見せ、歓喜の中心に加わった。シーラン氏はビールを手にしながら選手やスタッフと肩を組み、自身の代表曲「The A Team」を熱唱。チームで一体となり、昇格を祝う“合唱”が行われたという。
シーラン氏は単なるゲストではなく、長年のサポーターとして知られる存在だ。2021年からユニフォームスポンサーを務め、24年には株式も取得。クラブとの結びつきは非常に強く、今回の祝賀でも内部の一員として自然に溶け込んでいた。
また、24年の昇格時にはツアー中で現地に不在だったため、今回は初めて選手たちと直接祝賀を共有した形となった。ロッカールームだけでなく、スタジアム周辺ではピッチ侵入や紙吹雪、炎の演出など大規模な祝祭が展開され、チームは“Promoted 26”の記念シャツを着用。夜遅くまで街全体が祝賀ムードに包まれた。
イプスウィッチは2日、QPR戦で3-0で勝利し、自動昇格が確定。昨季の降格からわずか1年でのプレミアリーグ復帰を果たした。
試合後、祝賀はピッチ上からロッカールームへと移行。クラブの“象徴的存在”でもあるシーランは選手たちのもとに姿を見せ、歓喜の中心に加わった。シーラン氏はビールを手にしながら選手やスタッフと肩を組み、自身の代表曲「The A Team」を熱唱。チームで一体となり、昇格を祝う“合唱”が行われたという。
また、24年の昇格時にはツアー中で現地に不在だったため、今回は初めて選手たちと直接祝賀を共有した形となった。ロッカールームだけでなく、スタジアム周辺ではピッチ侵入や紙吹雪、炎の演出など大規模な祝祭が展開され、チームは“Promoted 26”の記念シャツを着用。夜遅くまで街全体が祝賀ムードに包まれた。
The A Team. pic.twitter.com/4vPeLpW1tK— Ipswich Town (@IpswichTown) May 2, 2026