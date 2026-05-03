元K―1世界王者の魔裟斗氏（47）が自身のYouTube「魔裟斗チャンネル」を更新。2日の世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチを振り返った。

東京ドームのリングサイドで観戦した魔裟斗氏。「世紀の一戦にふさわしい試合でしたね」とまずは激闘を称えた。

両者の比較では「スピードがかなり違った。井上選手が動きのスピードもハンドスピードもかなり速かった」と指摘した。

対する中谷は広いスタンスで低い構えが印象的だったという。

「低く構えるのは圧に負けないため。立っていると下がらされるから。井上選手のプレッシャーが強いから」と、中谷陣営の意図を解説した。

ポイントを付けるのが難しいラウンドが多かったが、9ラウンド、10ラウンドは井上がダメージを受けたように見えたという。

「もしかして中谷選手が倒すかなっていうような場面にも見えた」と指摘した。

ただ、「目の負傷から変わった。あの右アッパーが大きかったね」と、流れを変えた右アッパーを振り返った。

33戦目で初めて黒星を喫した中谷だが、リングを降りたときの顔を間近で見た魔裟斗氏は「いい顔してた。やり切ったって顔していた」と印象を明かした。

3階級4団体統一王者のテレンス・クロフォードも来日して観戦に来た世界も注目した一戦。魔裟斗氏は「歴史の残るような一戦だったんじゃないかと思います」と話した。