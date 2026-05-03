9日の土曜東京メインは「第43回エプソムC」（芝1800メートル）。昨年から開催時期が約1カ月前倒しとなり、今年も新緑の府中が舞台となる。

主役はカラマティアノス。2走前の中山金杯で重賞初制覇を飾ると、前走の中山記念も2着に好走。馬体に迫力が増してきたように、充実ムードが漂っている。昨年の共同通信杯ではマスカレードボールに次ぐ2着。秘めたポテンシャルは底知れないだけに、ここは“通過点”とするか。

トロヴァトーレにも勝機は十分ある。前走の東京新聞杯は上がり3F33秒1の脚で鮮やかに差し切った。東京芝コースとは【2102】の好相性。長い直線で末脚の破壊力が存分に生きる。

G1馬ステレンボッシュに復調の兆しが見えてきた。前走の中山牝馬Sはトップハンデ57・5キロを背負いながら、上がり3F3位となる35秒3をマークして7着。前残りの展開の中、4コーナー13番手から差を詰めた。今春、定年解散した国枝栄厩舎からの転厩2戦目で、さらなる前進も考えられる。3勝クラスを休み明けで快勝したサクラファレルにとって、東京芝1800メートルは初勝利の舞台。着実に力をつけているだけに侮れない存在だ。