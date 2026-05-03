Ａぇ！ｇｒｏｕｐ、サブスク解禁　デビューから全４５曲　映画「おそ松さん」の主題歌「でこぼこライフ」も

４人組アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」が、１１日に楽曲全４５曲のサブスクを解禁することがわかった。３日に所属レーベルの公式サイト、グループのＳＮＳなどで発表された。

公式サイトでは「Ａぇ！ｇｒｏｕｐの全リリース楽曲と、６月１７日（水）に発売される、映画『おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！！？』主題歌『でこぼこライフ』のサブスク配信が決定しました！各サービスでの配信開始は５月１１日（月）ＡＭ０：００となります。また、サブスク解禁を記念してスペシャルサイトや各種キャンペーンがスタート”ぜひご参加ください」と告知。

また、グループのＸでは「＃みんなでつくるＡぇプレイリスト Ａぇ！ ｇｒｏｕｐのサブスク解禁を記念して ファンの皆さんと一緒に収録曲を決めるプレイリスト投票企画がスタート 投票いただいたＡぇ！ ｇｒｏｕｐの好きな楽曲上位１０曲でプレイリストを作成します」「＃Ａぇアイコンメーカー サブスクの解禁を記念して各種ＳＮＳのアイコン作成に使えるアイコンメーカーが登場 アイコンジャックで一緒にサブスク解禁を盛り上げましょう」とポスト。連動した企画も発表された。