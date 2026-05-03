◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１４節 鹿島１―１町田（３日・メルカリスタジアム）

町田は敵地で鹿島にＰＫ戦で敗れた。大黒柱のＦＷ相馬勇紀は前節の水戸戦に続き、２戦連続でベンチ外。黒田剛監督は「前のリーグ戦（４月５日・ＦＣ東京戦）でけがしたところがサウジアラビアに行ってから復調し、試合も痛みをこらえながら戦ってくれた状況もあった。それをさらに悪化させることのないように、大事を取った」と明かした。

相馬は４月５日のＦＣ東京戦で脚を痛めた様子で途中交代すると、次の柏戦とアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）準々決勝アルイテハド戦を欠場。復帰した準決勝のシャバブアルアハリ戦では早速決勝弾を決めると、アルアハリとの決勝でも延長を含めた１２０分出場し、アジア準優勝に貢献した。ただ、ダメージの蓄積は間違いなかったようだ。

復帰時期は「５月のどこかのタイミング」を予定も、現状は未定。チームの絶対的な主力で、早期の復帰が望まれるが「今はそんなに無理させるような所でもない。しっかりとけがを長引かせないよう、完治してから」と話した。