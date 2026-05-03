『ルパパト』「ブラック企業の方に浴びせてあげたい技」の強制帰宅ビーム回が配信 ギャグ回に見せた衝撃の内容も話題
東映が運営するYouTube公式チャンネル東映特撮YouTube Officialで、スーパー戦隊シリーズ第42作目『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第37話「君が帰る場所」の配信がスタートした。
【動画】『ルパパト』「ブラック企業の方に浴びせてあげたい技」の強制帰宅ビーム回
稀代の大怪盗アルセーヌ・ルパンが残した不思議な宝物“ルパンコレクション”が、異世界から現れた犯罪者集団ギャングラーに奪われた。コレクションを利用して悪事を繰り返すギャングラーをこのままにはしておけない！失った大切な人を取り戻すために戦う、快盗戦隊ルパンレンジャー、世界の平和を守るために戦う、警察戦隊パトレンジャー。時には対立し、時には共に戦う、正義のアウトローと絶対のヒーロー、揺るぎない信念のもと、2つの戦隊の戦いが今始まる。
「君が帰る場所」では、ルパンレンジャーとギャングラー怪人ヤドガー・ゴーホムとの戦いに、パトレンジャーが乱入。ヤドガーの攻撃を受けたパトレンジャーと、透真（濱正悟）、初美花（工藤遥）は、家まで吹っ飛ばされてしまう。ヤドガーの攻撃は、邪魔者を家に送り返す強制帰宅ビームなのだ。しかし、なぜか魁利（伊藤あさひ）にはビームがきかなかった。ヤドガーに対抗するため、圭一郎（結木滉星）は自宅を引き払いキャンプ生活をすることになる。
魁利に攻撃が効かなかった理由は、透真と初美花と住んでる家を“帰る場所”だと思っていないためだったことが暗に示唆された。ファンは「『強制帰宅ビーム』という名のネタを満載に使ったギャグ回という名の重い回」「ぜひブラック企業の方に浴びせてあげたい技」と反応していた。
【動画】『ルパパト』「ブラック企業の方に浴びせてあげたい技」の強制帰宅ビーム回
稀代の大怪盗アルセーヌ・ルパンが残した不思議な宝物“ルパンコレクション”が、異世界から現れた犯罪者集団ギャングラーに奪われた。コレクションを利用して悪事を繰り返すギャングラーをこのままにはしておけない！失った大切な人を取り戻すために戦う、快盗戦隊ルパンレンジャー、世界の平和を守るために戦う、警察戦隊パトレンジャー。時には対立し、時には共に戦う、正義のアウトローと絶対のヒーロー、揺るぎない信念のもと、2つの戦隊の戦いが今始まる。
魁利に攻撃が効かなかった理由は、透真と初美花と住んでる家を“帰る場所”だと思っていないためだったことが暗に示唆された。ファンは「『強制帰宅ビーム』という名のネタを満載に使ったギャグ回という名の重い回」「ぜひブラック企業の方に浴びせてあげたい技」と反応していた。