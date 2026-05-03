＜旦那を振った元カノ＞不倫しようとした旦那が振られた！でも拒絶した彼女に腹が立つ…？なぜ？
自分でも説明がつかない感情に戸惑うことはありますか？ 本来なら「よかった」と思うはずの出来事なのに、なぜか怒りやモヤモヤが消えない……。そんな複雑な気持ちに悩む投稿が寄せられました。
『旦那を振った元カノに腹が立っている自分がいる。なんでこんな気持ちになるのかわからない。今、下の子は3歳で、かれこれレス2年になります。旦那が元カノに接触していたことを知っていました。それ自体には強い怒りはなかったものの、元カノがきっぱりと旦那を拒絶していたと知ったとき、なぜか怒りが込み上げてきました。普通なら安心するはずなのに、旦那をバカにされたような気がして腹が立つ』
旦那は「モテない男」選んだ自分への苛立ち？
旦那さんは元カノから「奥さんと離婚したとしても、つき合うどころか、ましてや結婚なんて絶対しない。私、今の彼氏が過去最高の人で大切に思っている」と言われたことがわかったそう。ママたちは、怒りの矛先は元カノではなく“自分自身”に向いているのではないかと推測します。
『モテない男を選んだ自分が否定された気がする』
『旦那が下げられると、それを選んだ自分まで下がることへの怒り』
『旦那をバカにされた気がして腹が立ったのではなくて、元カノにそう言われた男を旦那にしている自分がバカみたいで腹が立ったのでは？』
旦那さんが他の女性から相手にされなかったことが、「自分の選択の価値」を揺るがすように感じてしまう……。そんなプライドの問題として捉える声が目立ちました。また、こんな意見も。
『フラれている姿を見ると、自分がフラれたような気分になる』
夫婦であっても“自分と相手を重ねてしまう心理”があることがうかがえます。
プライドの問題？羨ましさや嫉妬という感情
さらに踏み込んで、羨ましさが含まれているのではないかという指摘もありました。
『元カノは旦那から離れて、もっといい相手を見つけた。そのことへの嫉妬では？』
投稿者さん自身も、「愛情ではなくプライドの問題だと思う」と語っており、感情の根底にあるものを冷静に見つめている様子が伝わってきます。自分は今も関係を続けているのに、相手はよりよい選択をしている……。その差に、言葉にしにくい感情が生まれているのかもしれません。
元カノの対応は正しい、むしろ感謝
一方で、元カノの対応を評価する声も見られました。
『既婚者の誘いに乗らなかったのは、当然で正しい』
『旦那さんに誘われて、流されなかった元カノに感謝しかないでしょう』
元カノが断らなければ、不倫のドロ沼にハマった可能性もあります。その場合、今回「旦那が浮気をしていて傷ついた」という投稿をしていたかもしれません。旦那さんの行動に問題がある以上、元カノの対応は常識的であり、責めるべき対象ではないという意見です。
『あわよくばという態度の旦那につき合うメリットがない』
こんな厳しい指摘もあり、冷静に状況を見るようママたちは言います。
本当に怒っている相手に向き合いたくないのでは？
ママたちが口にするのは、「怒りの本当の対象は誰か」という問いです。
『元カノではなくて、旦那に腹を立てているのでは？』
『その状況を作った旦那への不満が、別の形で出ているだけ』
旦那さんの行動に対する不信感や失望が、直接向き合うことを避けるために、別の対象へと向かっている可能性も考えられます。とくに、レスや日常の積み重ねがある場合、感情は単純ではなくなります。小さな違和感が重なり、思いがけない形で表面化することもあるでしょう。
自分の感情を丁寧にひも解くことが、今後のヒントに
最後に、少し肩の力を抜くような意見もありました。
『ただ気が合わなかっただけ。深く考え過ぎなくていい』
人と人との関係は単純ではなく、相性やタイミングによって変わるものです。それをすべて自分に結びつけて考える必要はないのでしょう。
一見理解しがたい感情でも、その奥にはプライドや比較、日々の積み重ねなど、さまざまな要素が絡み合っています。今回のケースでも、怒りの対象は元カノではなく、投稿者さん自身や旦那さんとの関係に向けられている可能性が見えてきました。
その感情をムリに否定するのではなく、「なぜそう感じたのか」を少しずつひも解いてみるといいのかもしれません。複雑な気持ちを抱えたときこそ、自分の心を丁寧に扱うことが大切なのでしょう。苦笑の裏で、今の状況に不安を抱えている可能性もあります。その違和感は、これからを考えるヒントなのかもしれませんね。