お笑いコンビ「テツａｎｄトモ」の公式ＳＮＳが３日までにＳＮＳを更新。思い出ショットが話題になっている。

自身のインスタグラムに「トモ（青い方）です」と書き出すと、「『ボクシング・井上尚弥選手と！』」と記し、思い出ショットを公開。「テツａｎｄトモ」の２人とプロボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥＝大橋＝との３ショットをアップした。続けて「時は遡り・・・２０１８年３月。我々は山梨県の番組のロケで、高尾山の頂上にいました。そこへ自主トレだったのか、なんと！井上尚弥選手？が走って来られたんです！ 本当に？似てる人じゃない？いるわけないよね？プライベート？ 等々スタッフさんと話ながら、休憩？されている井上選手に声をかけさせていただきました。 すると・・・やはり井上尚弥選手ご本人だったのです！！！そして快く写真を撮らせてくださいました。 ８年前、こんな偶然があったんですよ」と８年前に井上と遭遇したエピソードを公開し、「写真を撮った２ヶ月後の２０１８年５月２５日、井上選手は日本人歴代最速の、世界３階級制覇を達成されました！！！」と記した。

この投稿に「凄い偶然 何でだろう〜何でだろう〜何でだ何でだろう〜」「一生の思い出ですね」「羨ましい」「素敵な一枚ですね」などのコメントが寄せられている。