◆パ・リーグ ソフトバンク０―７楽天（３日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの小久保裕紀監督が、試合後に左手指骨折で離脱中の杉山一樹投手の１軍復帰について言及した。実戦復帰した２日のファーム・リーグの中日戦（ナゴヤ）では最速１５５キロをマークするなど、出力に問題をないことをアピール。次回は４日の２軍・オリックス戦（タマスタ筑後）に登板を予定。指揮官は「その後、どうするか考えます」とした。

首脳陣は当初、"復帰即１軍"の考えも示していた。４月１１日の日本ハム戦（エスコン）後に自らの投球にいらだってベンチを殴打して骨折した守護神。約３週間、実戦から離れていただけに、登板後の回復具合も確認していくようだ。

この日の楽天戦は、７回以降に登板したリリーフ３人が７失点と崩れた。０―０の７回に尾形が先制を許し、８回に津森が２点を追加され、９回は大竹が４失点。小久保監督は「投げるときの差が激しい。それだと勝ちパターンは厳しい。勝ちパターンの何がすごいって、誤差が小さい。差があまりない。きょうはすごく分かりやすい感じでした」と苦言を呈していた。