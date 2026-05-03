■これまでのあらすじ

夫が笹岡の手料理を「里奈ちゃんから預かった」と持って帰ってきたことで、妻のイライラはMAXに。さらに後日、大事なプレゼン前に息子が熱を出してしまうと、笹岡から「息子さんのところに行ってください」「おばさんなんですから」と言われてしまい…。



私は母親として息子を選ぶしかありませんでした。もちろん、息子のことは心配です。でも、私だって仕事をずっと頑張ってきたのに…「お母さん」ならすべてを諦めないといけないのでしょうか…。

その夜、夫からプレゼンが成功したと聞きました。それだけで、夫は息子の体調を気にかけることもありませんでした。モヤモヤする気持ちを拭えずにいたある日、社内で例の彼女が夫に彼女がいるのかと話しているのを聞いてしまいました。笹岡さんは、夫と私が夫婦であることを知らなかったみたいです。そして、夫は笹岡さんにお惣菜への不満や家事をするのが大変だと愚痴をこぼしていたようで…。私は妻でありながら料理も掃除もしない人みたいに言われていました。「健太さん、かわいそう」「里奈だったらそんな思いさせないのに」って…。既婚者だし、なんか私は悪者になってるし…。

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:茶木乃紀(ウーマンエキサイト編集部)