結婚したいけどマチアプも疲れた。貯金も少ない30代はどう一歩を踏み出せばいい？【精神科医Tomyさんにお悩み相談】
▶▶【マンガ】精神科医Tomyさんのお悩み相談室
日常で「なんとなくしんどい」「やる気が出ない」と感じながらも、病院に行くほどではない…そんな経験をしたことがある人は多いでしょう。臨床現場で多くの悩みに向き合ってきた精神科医Tomyさんによると、「うつ未満」の状態に苦しむ人が増えているそうです。「うつ未満」は医学的な診断では使われない言葉ですが、精神科医Tomyさんは「うつ病ではないが気力や意欲の低下により物事に積極的に取り組めない状態」と定義しています。
■【お悩み】結婚もキャリアも中途半端。30代の「宙ぶらりん」地獄
30〜39歳／女性／Kurumi
周りはどんどん進んでいくのに、私だけ立ち止まったまま
このまま独身で生きていくのか、漠然とした不安に襲われる。
結婚願望はあるけど、出会いがない。マッチングアプリも疲れた。
仕事は安定しているけど、やりがいは感じない。40歳、50歳になった自分が想像できない。親の介護問題も他人事じゃない。一人で老後を迎える覚悟なんてできていない。
かといって、焦って結婚するのも違う気がする。
キャリアアップしたいけど、今更感もある。
友人は次々と人生のステージを進んでいくのに、自分だけ停滞している気持ちが強い。
「人生100年時代」と言われても、あと70 年近くどう生きればいいのか。貯金も少ないし、年金も期待できない。
せめて健康でいたいけど、このままじゃ病んでしまいそう。この先の人生に希望が持てないけど諦めるには早すぎる年齢。
宙ぶらりんな状態が一番辛い。Tomy先生、人生の方向性が見えない30代が、一歩を踏み出すアドバイスをください。
■【お返事】「理想の人生」なんて、SNSが作った幻想よ
「ネコみたいな人生」だって、幸せなら大正解
人生の方向性なんてね、ぶっちゃけ幻想ですよ。
「この生き方が王道、正解」なんていうのはないのよ。
仮に、結婚して、子供産んで、キャリアアップして、「理想的」と一般に言われるようなコースを歩んだとしても、それがアナタのやりたいことじゃなかったら、意味ないわよね。
そんな人生でも「やりたくない人生」なんだから。
で、もし一生独身で、日がな暮らしで、ネコみたいな人生だったとしても、それがやりたい人生なら幸せでしょ。だから結局は「自分がどうしたいか」なんですよ。それがわからないままに一歩踏み出しても、遭難への第一歩になるだけよね。
でもまあ、そんな気持ちになるのもわかるわ。今まで「こういう生き方が理想」という情報が、メディアやＳＮＳで盛んに喧伝されているわけだから。でもそれは、アナタを幸せにはしません。
「結婚しなきゃ」という焦りこそが不幸の元
というわけで、「自分が納得する人生を歩めるかどうか」つまり、これも自分軸の話なんですよ。
自分が納得していれば、60年でも100年でも満足。
そうじゃなければ100年生きても不満足。そういう話。だからアナタが今どうしたいかが大切なんじゃないの？
どうしても結婚したいのなら、結婚する。そうじゃないのなら、そのまま。多分、「結婚しなきゃいけない気がする」ってなんとなく思って焦ってるだけでしょ。それは本当に結婚したいわけじゃないんじゃない？ そんな気持ちで結婚しても、別に幸せにはならないわよ。
もちろん、子供がほしいのなら早く結婚したほうがいいけど「どうしても子供がほしい」って思ってないのなら慌てなくてもいい。
どんな選択肢にもメリットとデメリットがあるから。デメリットを後悔しない方法は、「自分が納得した選択肢を選ぶこと」それだけだからね。
■【まとめ】
「正解の生き方」なんてない。全部幻想よ。
ネコみたいに気ままに生きるのも、立派な幸せ。
焦って結婚しても遭難するだけ。自分の本音を聞いて。
■【プロフィール】精神科医Tomy
1978年生まれ。東海中学・東海高校を経て、名古屋大学医学部卒業。医師免許取得後、名古屋大学精神科医局に入局。精神保健指定医、日本精神神経学会専門医。X（旧Twitter）が人気で、39万フォロワーを突破。著書『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）に始まる「1秒シリーズ」は36万部突破のベストセラーに。テレビ・ラジオなどマスコミ出演多数。
※本記事は精神科医Tomy著の書籍『うつ未満 。「大丈夫」と言えない日の相談室』から一部抜粋・編集しました。
著＝精神科医Tomy／『うつ未満 。「大丈夫」と言えない日の相談室』