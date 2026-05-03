CLAN QUEEN、歌舞伎町タワー前シネシティ広場での「無花果」ライブ映像を公開！約4000人が熱狂
CLAN QUEENが、メジャー1st/トリプルA面シングルの収録曲「無花果」のライブ映像を、公式YouTubeにて公開した。
■東京のド真ん中での初披露の模様、そして熱狂がこの中に
この映像は3月7日に、東京・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場にて開催され、約4000人のオーディエンスを集めたフリーライブ『99』にて「無花果」が初披露された際の映像となっている。東京のド真ん中・歌舞伎町で、4000人のオーディエンスとともに繰り広げられた初披露の模様、そして熱狂をぜひその目で確かめよう。
そんなCLAN QUEENは、5月3日には『JAPAN JAM 2026』、5月4日には『VIVA LA ROCK 2026』、5月17日には『METROCK 2026』と、春フェスにも多数出演。さらに現在は、全国ツアー『CLAN QUEEN “Grand Hotel MONOPOLY Tour” 2026』を開催中。残す会場は東名阪のZeppとなっている。なお、名古屋・大阪公演のチケットは現在一般発売中だ。
そして12月18日には、東京ガーデンシアターでのワンマンライブ『ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」』を開催することも決定。今回のトリプルA面シングルのタイトル「Secret Empire」を冠したライブとなっており、チケットのプレリク2次先行受付も実施中だ。ぜひチケットを手に入れて、ライブでCLAN QUEENの世界を体感しよう。
■リリース情報
2026.4.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE「無花果」
2026.4.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Secret Empire」
https://CLANQUEEN.lnk.to/SecretEmpire
■関連リンク
CLAN QUEEN OFFICIAL SITE
https://www.clanqueen.jp/
■【画像】「Secret Empire」ジャケット 他
「Secret Empire」ジャケット画像