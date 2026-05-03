猫が『孤独を感じているとき』に見せるサイン5つ

猫が寂しさや孤独を感じている時、行動や様子の変化として見られるサインがあります。普段との違いに気づくことが大切です。

1.過剰に鳴くようになる

以前よりも頻繁に鳴いたり、人の姿を追って鳴く様子が見られる場合は、かまってほしい気持ちが強まっている可能性があります。猫は本来、成猫になるとあまり鳴かない傾向がありますが、孤独感が強まると声で存在を訴えるようになるのです。

ただし、体調不良の時にも鳴き方が変わることがあるため、食欲や排泄などに普段との違いがないか注意して見ておくと良いでしょう。

2.甘え方が急に増える

急にべったりと寄り添ってきたり、常に体に触れてくるようになるのも寂しさのサインのひとつです。特に留守番の時間が長くなった後などに見られることがあり、安心できる存在を求めている状態と考えられます。

愛猫がそばに来たら、無理に離そうとせず、落ち着いて受け止めることで安心感につながりやすくなります。

3.いたずらや問題行動が増える

物を落とす、かじる、トイレ以外で排泄するといった問題行動が増えた場合、孤独感からくるストレスや退屈が影響しているかもしれません。こうした行動は単なる「わがまま」ではなく、刺激不足や関心を引きたい気持ちの表れとも考えられています。

飼い主としては困ってしまう行動ですが、単に叱るよりも、まずは環境や過ごし方を見直すことが重要です。

4.元気がなくなる・動かなくなる

遊びへの反応が鈍くなったり、寝ている時間が極端に増える場合、気持ちが落ち込んでしまっている可能性があります。猫は変化に敏感な動物のため、引っ越しや家族構成の変化などでも影響を受けやすいのです。

なお、こうしたサインは体調不良やケガによる可能性もあるため、食欲や排泄の様子とあわせて確認しておきましょう。

5.過剰なグルーミングをする

同じ場所を執拗になめ続ける行動は、ストレスや不安によるものとされています。毛が薄くなったり皮膚が赤くなるまで舐めてしまう場合は、心身の負担がかかっている可能性があります。このような状態が続く場合は、早めに動物病院へ相談することが望ましいでしょう。

猫が孤独を感じやすくなる主な原因

飼い主の不在によって留守番の時間が増えたり、生活環境の変化などが重なると、猫の安心感が揺らぐことがあります。特に日常のリズムが崩れると影響を受けやすく、強い孤独を感じやすくなるのです。

また、刺激の少ない環境も一因になります。遊びや探索の機会が不足すると、気持ちの発散ができず、ストレスが蓄積しやすくなります。

引っ越しや模様替え、新しい家族の登場といった変化も、猫にとっては大きな負担になることがあるため慎重に考える必要があるでしょう。

孤独を和らげるためにできる工夫

愛猫には、できるだけ孤独感を抱かずに安心して過ごしてほしいものですよね。飼い主として何をしてあげられるのか不安になることもあるかもしれませんが、特別な対策でなくても、日々の関わり方や環境づくりを少し見直すだけで、猫の安心感は変わってきます。

留守番が多くなってしまいそうなら、帰宅してから短時間でも良いので、一緒に遊んだり触れ合ったりすることで、安心できる関係を保ちやすくなるでしょう。また、キャットタワーやおもちゃを活用して、ひとりでも楽しめる環境を整えることも有効です。

さらに、静かに過ごせる寝床や隠れ場所を確保することで、猫が自分のペースで気持ちを整えやすくなり、ストレスの軽減につながります。

まとめ

猫はひとりで過ごすことが得意な一方で、生活環境や飼い主との関係性によっては孤独を感じることがあります。

日頃から様子を見て、鳴き方や行動の変化といった小さなサインに気づき、日々の関わり方や生活環境を猫が快適に過ごせるように少し整えることで、心のケアにつながります。

特別なことをする必要はなく、無理のない範囲で寄り添いながら、その子に合った心地よい距離感を見つけていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)