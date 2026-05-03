◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 最終日（３日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、２０位で出た都玲華（大東建託）は５バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算８アンダーの１５位で大会を終えた。

前半で１つ伸ばし、７メートルをねじ込んだ１４番から連続バーディーを奪うなど後半は３つ伸ばした。一方で６番、１７番など短いバーディーパットを決めきれず。「チャンスが多かった中で、短い１・５メートルくらいのパットを２〜３回外してしまった」と反省した。

直近２戦は予選落ち。試合がなかった前週は、母校・生光学園のゴルフ部監督で男子プロの高橋佳伸氏の指導を受け、アプローチなどを練習した。３戦ぶりに決勝ラウンド進出し、１５位で終え「先々週を考えると、だいぶ上出来かな。ショットもパットもだいぶ良くなった」と手応えを語った。

次週は昨年８位のメジャー、ワールドレディスサロンパスカップ（７日開幕・茨城ＧＣ西Ｃ＝報知新聞社後援）に出場する。「調子もよくなってきてるので、去年より上位にいきたい。グリーンも速くてすごい難しいイメージがある。コツコツ安全に謙虚にやりたい」と力を込めた。