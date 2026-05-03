大阪の銀行で「推し活マネー講座」開催決定 遠征費・グッズ費など専門家が解説 私立恵比寿中学メンバーも参加へ【概要】
MBSが初開催する都市型アイドルフェス『ちゃやまちアイドルパーク2026』（6月20日・21日、梅田・茶屋町エリア）の一環として「推し活マネー講座」の開催が決定した。
【写真】豪華…『ちゃやまちアイドルパーク2026』に出演するグループごとのショット
『池田泉州銀行 presents 推し活マネー講座 in 茶屋町』と題し、池田泉州銀行本店で6月20日に実施。推し活に欠かせない「遠征費」「グッズ費」など、ファンが日々直面する“お金の悩み”をテーマに、池田泉州銀行の専門家が分かりやすく解説する特別セミナーとなる。
さらに、ゲストリスナーとして私立恵比寿中学の小久保柚乃と仲村悠菜も参加。「私はこうやって推し活予算を管理しています」「今さら聞けないお金のこと」など、ファン目線のリアルな話を交えながら、楽しく学ぶ。
■『池田泉州銀行 presents 推し活マネー講座 in 茶屋町』
【開催日時】2026年6月20日（土）13時〜14時（予定）
【開催場所】池田泉州銀行 大阪梅田ビル12階（大阪府大阪市北区茶屋町18番14号）
【司会進行】月亭八光
【ゲストリスナー】小久保柚乃（私立恵比寿中学）、仲村悠菜（私立恵比寿中学）
【チケット】 参加無料
公式サイト内専用フォームから受付、抽選応募制
申込期間 5月15日（金）23時59分まで
当選発表 5月22日（金）10時00分
※天災・不慮の事故などにより、イベントが中止となる場合あり
※出演者の変更・キャンセルの場合あり
※客席を含む会場内の映像・写真が公開される場合あり
※譲渡および転売行為はいかなる場合も固く禁止
【写真】豪華…『ちゃやまちアイドルパーク2026』に出演するグループごとのショット
『池田泉州銀行 presents 推し活マネー講座 in 茶屋町』と題し、池田泉州銀行本店で6月20日に実施。推し活に欠かせない「遠征費」「グッズ費」など、ファンが日々直面する“お金の悩み”をテーマに、池田泉州銀行の専門家が分かりやすく解説する特別セミナーとなる。
■『池田泉州銀行 presents 推し活マネー講座 in 茶屋町』
【開催日時】2026年6月20日（土）13時〜14時（予定）
【開催場所】池田泉州銀行 大阪梅田ビル12階（大阪府大阪市北区茶屋町18番14号）
【司会進行】月亭八光
【ゲストリスナー】小久保柚乃（私立恵比寿中学）、仲村悠菜（私立恵比寿中学）
【チケット】 参加無料
公式サイト内専用フォームから受付、抽選応募制
申込期間 5月15日（金）23時59分まで
当選発表 5月22日（金）10時00分
※天災・不慮の事故などにより、イベントが中止となる場合あり
※出演者の変更・キャンセルの場合あり
※客席を含む会場内の映像・写真が公開される場合あり
※譲渡および転売行為はいかなる場合も固く禁止