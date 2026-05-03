俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は3日、第17話が放送され、「三方ヶ原の戦い」（1572年・元亀3年）「足利義昭の追放（室町幕府の滅亡）」（1573年・元亀4年）「一乗谷城の戦い」（1573年・天正元年）「小谷城の戦い」（1573年・天正元年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

今作の1話最多となる一挙4人が“退場”。斎藤龍興（濱田龍臣）も「刀根坂の戦い」で討死しているが、直接的な描写はなかった。

朝倉義景（鶴見辰吾）は「わしは戦など嫌いじゃ。生まれるべき世を間違えたのう。一乗谷に火を放て」。朝倉景鏡（池内万作）は一乗谷の民を守るため、主君の首級を取った。

次回は10日、第18話「羽柴兄弟！」が放送される。

【「豊臣兄弟！」主な退場者】（主要キャラクターのうち、劇中や番組公式サイトの相関図などで、その最期や退場が描写・言及された人物）

＜第1話「二匹の猿」＞横川甚内（勝村政信）

＜第2話「願いの鐘」＞信吉（若林時英）

＜第4話「桶狭間！」＞弥右衛門（小林顕作）、城戸小左衛門（加治将樹）、今川義元（大鶴義丹）、佐久間盛重（金井浩人）

＜第6話「兄弟の絆」＞織田信勝（中沢元紀）

＜第8話「墨俣一夜城」＞直（白石聖）

＜第15話「姉川大合戦」＞遠藤直経（伊礼彼方）

＜第16話「覚悟の比叡山」＞森可成（水橋研二）

＜第17話「小谷落城」＞武田信玄（郄嶋政伸）、朝倉義景（鶴見辰吾）、浅井久政（榎木孝明）、浅井長政（中島歩）