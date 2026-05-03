JO1河野純喜が魅力発信♡hada to kokoro限定キャンペーン登場

トータルケアブランド「hada to kokoro（肌と心）」から、ブランドアンバサダーを務めるJO1 河野純喜さんとのコラボキャンペーンが2026年4月28日（火）よりスタートします。対象商品を購入すると、ここでしか手に入らない限定ステッカーがもらえる嬉しい企画。スキンケアを見直したい方も、ファンの方も見逃せない注目キャンペーンです♡

限定ステッカーがもらえる特別企画

キャンペーン期間は2026年4月28日（火）～2026年5月13日（水）まで。特典は先着順で、なくなり次第終了となります。

オンラインでは、hada to kokoro公式Amazon・&choa!（アンド・チョア）公式サイトにて対象商品を購入すると、限定アンバサダーステッカー（全2種）を1枚プレゼント。

どちらのデザインが届くか楽しみになる、特別感あふれる内容です。

オフライン店舗では、ハンズ、PLAZA（プラザ）、アインズ＆トルペ、&choa!（アンド・チョア）全店舗、そのほかバラエティストア（一部店舗除く）にて、限定アンバサダーステッカー（1種）を1枚プレゼント。

※取り扱い店舗は変更となる場合があります。

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対象商品は人気オールインワン化粧水

キャンペーン対象商品は、「hada to kokoro（肌と心）オールインワンクリーム化粧水」2,970円（税込）/90ml。

洗顔後これ1本で、化粧水＋乳液＋美容液＋クリームの4役1を担う頼れるアイテムです。忙しい朝や疲れた夜にも、スキンケアを時短しながらしっかり保湿できるのが魅力。

独自の非水乳化法で水をほとんど使わずオイルを微細化し、なめらかで新感覚のテクスチャーを実現しています。角質層2までうるおいを届け、しっとりとした肌へ導きます。

*1 化粧水・乳液・美容液・クリームとしての役割を兼ねること

*2 肌の最表面のこと

毎日に寄り添うシンプルケア

スキンケアは続けやすさも大切。「hada to kokoro」は、毎日無理なく使える心地よさにこだわったブランドです。シンプルなステップで肌を整えながら、気持ちまで前向きになれるようなケア時間を叶えてくれます。

河野純喜さんがアンバサダーを務める今だからこそ、ブランドの魅力を体感する絶好のタイミングです。

今だけの特典をお見逃しなく

限定ステッカー付きの今回のキャンペーンは、スキンケアも推し活も楽しみたい方にぴったり。毎日使える実力派アイテムに、特別な特典がつくこの機会は見逃せません♡

先着順のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも嬉しい企画をぜひ楽しんでみてください。