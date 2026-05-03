ヘビーメタルバンドLOUDNESSが3日、東京・Zepp Diver Cityで、45周年記念ツアー「LOUDNESS 45TH ANNIVERSARY TOUR2025−2026 Chapter3“LOUD CRAZY LOUD”」の初日となる東京公演を行った。

会場が暗転すると赤いライトの中、ドラムの鈴木“あんぱん”政行（53）が登場。高崎晃（65）が続くと、Killerギターのアーミングがほえる。天をつくように右腕をつき上げ、アーミングでカウントをとると、「LOUDNESS」を披露。会場はシャッフルのリズムに合わせ腕を突き上げた。

二井原実（66）は「ツアー初日ですが、追加公演です」とすると、「分けがわからない」と苦笑い。「追加公演をやると聞いて9月ころかと思っていたら今日だった」。

それでも会場を埋め尽くしたファンに「どこにもいかず、ラウドネスのコンサートにね！」と感謝を示し、「ガッツリ曲を用意してきましたので、声をからして、いい〜気持ちになって帰って下さい！」と呼びかけた。

各時代のナンバーを格好良く披露する中、「40周年で」と言い間違えると、「ちゃう！ 数字が大き過ぎて、もう演歌歌手の世界」とするシーンもあった。

また、「まさか45年もやるとは思わなかった。これもひとえに高崎さんのおかげです」に、高崎は「違う、違う。ファンのおかげ！」と訂正。だが、二井原は「そこは高崎さん、二井原さんのおかげにしないと！」とお笑い芸人ばりのトークで会場を盛り上げた。

会場の「あと50年！」の声にも「君が生きているなら頑張る！」としつつも「116歳か…」と現実を直視。それでも「できるところまでロックしていく！」とファンに誓った。

45年間で26枚のスタジオアルバムを制作。曲数は450曲以上におよぶが「ぶっちゃけ20曲くらいしか分からない」と告白も。

この日、デビュー曲から全米進出時代、二井原が抜けていた時代の「PRAY FOR THE DEAD」に加え、00年の再集結時代、そして鈴木が加入後と、ほぼ全ての時代を網羅する全19曲を披露。ロック＆メタルの本場アメリカをわかせたそのパフォーマンスでファンを熱狂させた。

ライブ中には「まだ言えないんだけど」とすると、山下昌良（64）の誘い水で「11月に…」と何やらにおわせた。