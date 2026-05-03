【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは夜空の星
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、夜空に浮かぶ天体、私たちが営むかけがえのない日常、そして声を遠くまで届けるための便利な道具という、3つの言葉を選びました。宇宙のスケールから身近な生活シーンまで、連想を広げて共通する2文字を特定しましょう。
ど□□
□□かつ
かく□□き
ヒント：太陽系に属する天体。衣食住などの営みを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「せい」を入れると、次のようになります。
どせい（土星）
せいかつ（生活）
かくせいき（拡声器）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、天文学の用語、日常を支える基本的な概念、そして音響機器という、全く異なるジャンルの言葉を組み合わせました。共通の「せい」という響きが、壮大な宇宙の神秘から、私たちの何気ない暮らしや実用的な道具までを鮮やかにつないでいます。音の構成に注目することで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、夜空に浮かぶ天体、私たちが営むかけがえのない日常、そして声を遠くまで届けるための便利な道具という、3つの言葉を選びました。宇宙のスケールから身近な生活シーンまで、連想を広げて共通する2文字を特定しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ど□□
□□かつ
かく□□き
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↓
正解：せい正解は「せい」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せい」を入れると、次のようになります。
どせい（土星）
せいかつ（生活）
かくせいき（拡声器）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、天文学の用語、日常を支える基本的な概念、そして音響機器という、全く異なるジャンルの言葉を組み合わせました。共通の「せい」という響きが、壮大な宇宙の神秘から、私たちの何気ない暮らしや実用的な道具までを鮮やかにつないでいます。音の構成に注目することで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)