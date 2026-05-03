『豊臣兄弟！』まさかの最期…退場劇にネット衝撃「残念」「マジか…」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第17回「小谷落城」が、3日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】まさかの最期…”退場”した大物武将
大河ドラマ第65作で描くのは戦国時代のただ中。天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を、弟・豊臣秀長の視点から描く。歴史に「もしも」はないとされながらも、「秀長が長生きしていれば豊臣政権は安泰だった」と語られる補佐役の生き様が、ダイナミックに展開される。
第17回では、足利義昭（尾上右近）が武田信玄（高嶋政伸）に織田信長（小栗旬）討伐を求めたことを発端に情勢が動く。信玄は当初、信長との盟約を理由に拒むが、度重なる要請を受けて挙兵。1572年10月、2万5000人の兵を率いて遠江へ侵攻し、12月には三方ヶ原で徳川家康（松下洸平）を破る大勝を収めた。
この勝利に勢いづいた義昭は二条城で挙兵し、信長は一気に劣勢へと追い込まれる。しかし情勢は突如として変化する。進軍を続けていた武田軍の最中、信玄が急死。重臣たちは動揺を避けるため、その死をしばらく伏せる決断を下す。
一方、危機を脱した信長は浅井・朝倉への攻勢を再開。進退窮まった浅井長政（中島歩）は小谷城に籠城する。小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮崎あおい）らの救出を試みるが、戦況は極限へと向かう。
これまで劇中での登場がわずかだった信玄の急死。歴史的転換点を迎え、視聴者からは「マジか…」「早すぎる」「贅沢なキャスティングだった」「史実で知ってはいたけど残念」などの声が寄せられている。
【写真】まさかの最期…”退場”した大物武将
大河ドラマ第65作で描くのは戦国時代のただ中。天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を、弟・豊臣秀長の視点から描く。歴史に「もしも」はないとされながらも、「秀長が長生きしていれば豊臣政権は安泰だった」と語られる補佐役の生き様が、ダイナミックに展開される。
この勝利に勢いづいた義昭は二条城で挙兵し、信長は一気に劣勢へと追い込まれる。しかし情勢は突如として変化する。進軍を続けていた武田軍の最中、信玄が急死。重臣たちは動揺を避けるため、その死をしばらく伏せる決断を下す。
一方、危機を脱した信長は浅井・朝倉への攻勢を再開。進退窮まった浅井長政（中島歩）は小谷城に籠城する。小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮崎あおい）らの救出を試みるが、戦況は極限へと向かう。
これまで劇中での登場がわずかだった信玄の急死。歴史的転換点を迎え、視聴者からは「マジか…」「早すぎる」「贅沢なキャスティングだった」「史実で知ってはいたけど残念」などの声が寄せられている。