お笑いタレントの千原ジュニア（52）が3日、自身のインスタグラムを更新。2日に東京ドームで行われたプロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が中谷潤人（28＝M.T）に判定勝ちした“世紀の一戦”で奮闘する芸人のショットを公開した。

ジュニアは「素晴らしい日をありがとう！」と短くつづり、リング内で真剣な表情のお笑いトリオ「ロバート」山本博のショットを投稿。

山本は試合でインスペクター（試合進行）を担当。選手の計量や誘導、試合中の不正のチェックなど試合進行に関わる役員で、元プロボクサーでもある山本は2024年に日本ボクシングコミッション（JBC）のインスペクターライセンスを取得した。

ジュニアは昨年11月の那須川天心―井上拓真戦でもインスペクターを務める山本の姿を投稿している。

フォロワーからは「ボクシング関係者の顔すぎて好き」「山本さんの視線の先には闘う漢たちがいましたね」「素敵やん」「頑張ってた！チャンピオンサイドでしたね！」などのコメントが届いた。

山本はこの日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演し、「試合役員ということでインスペクターという資格取ってやってるんですけど」「選手の健康チェックと、セコンドにもルールがありまして全部チェックしなきゃいけない。昨日は井上選手担当で（会場に）入ってからずっと何してるかチェックしなきゃいけない」と話していた。