お笑いタレント・有吉弘行（51）が3日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、母が亡くなったことを報告した。

有吉は「私事なんですけど、母が亡くなってしまいましてね」と切り出す。「急な話ではないんですけど、3カ月ぐらい前からちょっとお医者さんから言われてまして。覚悟もあった上でしたから。83歳ということで」と説明

「親父のお葬式は忙しかったので参加できなかったんですけど、今回は時間が合いましたので。本当に身内だけ、俺の家族と弟のところの家族だけでした。ありがたいことに事務所の社長とついてくれているマネジャーさん、3人だけ来てくださって。あとは丁重にお断りというか、報告もしてないものですから」

また「子供がいると、お葬式っていうのは良いもんでね。延々にふざけてるから。お経の間も、ずっと数珠でモノボケしてましたから。“もう終わろう”と言ってくださいますので、事務所の社長も思わず笑っていましたね」といい「元気に最後までやってくれたので、こっちも悔いがないというか。良い人生だったろうなということで、ありがとうございます」と感謝の思いを伝えていた。