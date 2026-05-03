東京ドームで生観戦したクロフォード氏

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。世紀の一戦を生観戦した超大物の服装に、ファンの視線が集中した。

熱狂に包まれた東京ドーム。井上が中谷を下した世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチのほか、井上の弟・拓真もWBC世界バンタム級タイトルマッチで井岡一翔を退けた。

多くの著名人が豪華な興行を会場で観戦。ボクシング史上初となる3階級で4団体統一王者になり、昨年末に引退したテレンス・クロフォード氏（米国）の姿もあった。

ファンの視線を集めたのはその服装だ。着用していたのは、漢字とイラストが入ったTシャツで、64.99ドル（約1万171円）の「MANGA CYBORG T-SHIRT」とみられる。PPV配信でも映り、X上のファンも熱視線を注いだ。

「クロフォードの服が気になりすぎて仕方ないんだが」

「クロフォードが着てた謎の服はマジで何？ 急に気になってきて寝れん」

「クロフォードの観光地で買ったんかなっていう意味不明な服が気になった」

「クロフォード映るたび『なんやその服』って思ってた」

「クロフォードのこの服はどこで買ったのよ！！」

クロフォード氏は4月30日にSNSで来日を報告。井上―中谷戦の前日計量にも現れるなど、興行を盛り上げた。



（THE ANSWER編集部）