SEVENTEEN、ポップアップストア開催 フォトゾーン、多彩な商品がずらり
13人組グループ・SEVENTEENのファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』を記念し、東京・大阪で『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU' POP-UP STORE』を開催する。
【ライブ写真】覇気がすごい！ソロカットも
『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU' POP-UP STORE』では、今回のファンミーティングを盛り上げる、『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』OFFICIAL MERCHANDISEを販売する。ラインナップを解禁後、SNSで話題になったCARATの公式カラーであるRose Quartz＆Serenityの配色でデザインされた多彩な商品がずらりと並ぶ。『YAKUSOKU』のイメージとマッチするRIBBON BRACELETやSHOE LACESや、ボンボンイもリボンやフリルを身につけたデザインのラインナップは必見。そのほか、バックやアパレルなど日常使いができるアイテムも用意している。
POP-UP STOREに入ると、今回のファンミーティングのモチーフである「糸」を想起させるようなリボンでデザインされたフォトゾーンが目に入る。フォトゾーンの向かい側に設置されているメンバーの肖像の背景と類似したデザインとなっており、メンバーと同じようなシチュエーションで写真を撮ることができる。その奥には壁面一面にSEVENTEENのミュージックビデオが流れるエリアが広がっており、SEVENTEENの世界に没入できるような空間になっている。
また、東京会場では、きょう3日から6日までの4日間限定で、モバイルパズルゲーム「パズルSEVENTEEN」の特設ブースが登場する。ブース内では、ゲームのプレイ状況などに応じて限定キャラクターステッカーが当たる「ラッキードロー」イベントを実施している。
それに合わせ、来場が難しくても楽しめるよう、抽選でステッカー13種セットが当たるSNS連動キャンペーン「#パズルSEVENTEENとYAKUSOKU」も3日から開催中。
東京会場は、3日から14日まで東京・第9SYビル1階、大阪会場は、12日から25日まで大阪・シログチビル 1、2Fで開催される。
【ライブ写真】覇気がすごい！ソロカットも
『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU' POP-UP STORE』では、今回のファンミーティングを盛り上げる、『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』OFFICIAL MERCHANDISEを販売する。ラインナップを解禁後、SNSで話題になったCARATの公式カラーであるRose Quartz＆Serenityの配色でデザインされた多彩な商品がずらりと並ぶ。『YAKUSOKU』のイメージとマッチするRIBBON BRACELETやSHOE LACESや、ボンボンイもリボンやフリルを身につけたデザインのラインナップは必見。そのほか、バックやアパレルなど日常使いができるアイテムも用意している。
また、東京会場では、きょう3日から6日までの4日間限定で、モバイルパズルゲーム「パズルSEVENTEEN」の特設ブースが登場する。ブース内では、ゲームのプレイ状況などに応じて限定キャラクターステッカーが当たる「ラッキードロー」イベントを実施している。
それに合わせ、来場が難しくても楽しめるよう、抽選でステッカー13種セットが当たるSNS連動キャンペーン「#パズルSEVENTEENとYAKUSOKU」も3日から開催中。
東京会場は、3日から14日まで東京・第9SYビル1階、大阪会場は、12日から25日まで大阪・シログチビル 1、2Fで開催される。