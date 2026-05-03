フジテレビ系「指原千夏」が２日に放送され、タレント・指原莉乃、若槻千夏がＭＣを務めた。

個室を舞台に本音トークを繰り広げるバラエティー。若槻はデビュー当時を振り返り「嘘ついた人生だったんで。親に。内緒で色々やってたから…」と述懐した。

「最初は父親にバレないように（芸名の）千夏にしたんで。本当に親がダメっていう人だったから。スカウトされた日も高１で、絶対に学校に行かなきゃ行けない期間だったんですよ。１学期の。私はどうしても（渋谷にあるファッションビルの）１０９に行きたくて。『学校行く』って嘘ついて、サボって行ったときにスカウトされて…」と明かした。

「これ、（両親に）どうやって言おうって。だって（スカウトされた当日に）嘘ついてるから。とりあえず母親にだけ言って。そしたら、もう『パパに言ったら絶対に怒られるから内緒にしよう』って。そこから芸能活動が始まるんですけど、パパにできるだけバレないようにしようって」と説明。

「（週刊）ヤングジャンプの表紙を（グラビアで）やったときに、電車の中吊り広告になった。で、うちの父親が井の頭線の運転手だったんですよ。『これって娘さんに似てません？』って職員に言われて。（父は）『ちょっと、これ…。一枚もらっていい？』って捨てる中吊り（ポスター）を持ち帰って、若槻に『これってチーちゃん…？』っていうのが父親の。私のデビューを知ったっていう」と衝撃的な形で親バレしたことを振り返っていた。