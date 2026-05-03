ろのちゃんが朝保育園へ向かう車の中で、いつもとても寂しそうなシュシュちゃん。でも寂しいのはろのちゃんも同じのようで、お迎えに行きとうとう訪れた再会の瞬間が、あまりにも感動的だと反響を呼びました。

「嗚呼、なんて幸せなんでしょう」「感動的」と話題となり、3万回以上再生されています。

【動画：3歳の女の子が保育園に行くと、決まって寂しくなってしまう超大型犬→お迎えにいくと…相思相愛な『再会の瞬間』】

寂しそうなシュシュちゃん

今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『山奥暮らしのシュシュ』へ投稿された、娘さんの「ろのちゃん」とグレートピレニーズの「シュシュちゃん」の様子です。この日、保育園へ向かう車の中で、シュシュちゃんはしょんぼりしていたのだとか。

それは、大好きなろのちゃんともうすぐ離れなければならないからでした。いつもお見送りの時は寂しそうなのだそうで、ろのちゃんもそんなシュシュちゃんの気持ちが分かっているのか、何度も撫でてあげるのでした。

ろのちゃんが保育園へ行っている間は…？

ろのちゃんが保育園へ行ってしまうと、シュシュちゃんは干物のようにぼんやりと大人しくなってしまうといいます。そしてそれは、姉の「ビビちゃん」や弟の「ボンボンくん」「むぅむぅくん」達も同じなのだとか。

お昼寝をしているパパさんの元へ集まってきて、構ってほしがったり、自ら枕役に立候補したりとベッタリ。ろのちゃんがいない時間をそんな風に過ごしながら、みんなで寂しさを我慢しているのだそうです。

待ちに待ったお迎えの時間！

待ちに待ったお迎えの時間がやってきて、シュシュちゃんはお迎えへ行くことに。「ろのちゃんお帰り！」と嬉しさを爆発させて甘えるシュシュちゃんでしたが、どうやら寂しかったのはろのちゃんもだった様子。

満面の笑みでシュシュちゃんに顔をくっつけて、たくさん撫でてあげるろのちゃん。二人の姿からお互いに大好きなのが伝わってきて、この後の幸せな時間を想像すると心が温かくなりました。

この投稿へは「相変わらず皆可愛いワンコ達です！ろのちゃんもワンコの扱いが上手ですね」「みんな、ろのちゃんが保育園へ行っている時間は寂しそう。その分帰ってきた時は爆発」「シュシュ姉さんは見たことがないくらい賢いですね！」など、シュシュちゃんとろのちゃんの仲良しぶりに癒された視聴者から、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『山奥暮らしのシュシュ』では、グレートピレニーズの「シュシュちゃん」「ボンボンくん」、トイプードルの「ビビちゃん」、オールドイングリッシュシープドッグの「むぅむぅくん」と飼い主さんご家族との、何気ないほのぼのとした日常の様子が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。