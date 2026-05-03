犬が『助けてほしい』ときにみせる仕草や行動５選

犬が強い不安や恐怖、また体調不良や痛みを感じたときは「助けて」とSOSサインを見せます。どのような仕草や行動で「助けてほしい」と訴えているのか知っておきましょう。

1.上目遣いで飼い主を見つめる

犬は不安を感じると、まずは視線で飼い主に助けを求めることが多いです。いつものように正面からじっと見つめるのではなく、少し俯きがちに、上目遣いで見つめてきます。

不安や恐怖を感じているときは、背中を丸めるように座っていることも多く、どこか怯えているように見えるので、SOSサインを出しているとわかりやすいでしょう。

2.家具や飼い主の陰に隠れる

犬は不安や恐怖に襲われたとき、本能的に物陰に隠れて自分の身を守ろうとします。家具の後ろに隠れたり、飼い主の背後にまわって守ってもらおうとする行動をとることもあるでしょう。

これは強いストレス要因によって不安や恐怖を抱えているだけでなく、自分の身体に違和感を覚えているときにも見せる行動なので、様子を注意深く観察してください。

3.「ふぅん、ふぅん」と鼻を鳴らすように鳴く

犬はコミュニケーション手段の一環として、鳴き声を出します。鳴き方で相手に意思を伝えて要求を聞いてもらおうとするのです。

不安なときや恐怖を感じているときは、「ふぅん、ふぅん」とどこか切なげな声を出すことが多く、少し高く、鼻を鳴らすような声を出します。

4.体をブルブルと小刻みに震わせる

体をブルブルと小刻みに震わせているときも「助けてほしい」という心理状態です。聞き慣れない音が外から聞こえてきたり、何らかの原因で不安や緊張状態に陥っているときに見られます。

また、体調不良時にも身体が小刻みにブルブルと震えることがあるので、他にも症状が現れていないかよく観察してください。

5.体を擦り寄せるようにくっついてくる

犬は不安や恐怖を感じたとき、最も頼れる安心感のある相手に体をすり寄せ、くっつくような行動を取ります。これは、体温や匂いを感じることで安心感を得られるからです。

いつもより体重を重めにかけてきたり、不安そうな表情で飼い主を見上げてきたりするときは、何に対して不安を感じているのか、その日の愛犬の行動を思い返してみましょう。

早急に対処が必要な危険な状態とは

愛犬から「助けてほしい」とSOSサインが出たとき、以下の症状が確認できている場合は、早急に対処が必要な状態です。速やかにかかりつけの動物病院へ連れていきましょう。

荒い呼吸が続き、舌や唇が紫色に変色している 呼びかけに反応がなく、ぐったりしている 痙攣（体の震え）が止まらない 嘔吐や下痢が1日に何度も起こる 意識が朦朧としている様子を見せる

以上の症状は、危険な病気が隠れていたり、体調不良が重症化しているサインです。様子を見ずに、すぐにかかりつけの動物病院へ連れて行ってください。

まとめ

犬が「助けてほしい」とサインを出しているときは、何が原因で不安や恐怖を感じているのか、その日の行動や愛犬の様子から考えてみてください。もしも危険な症状が現れている場合は、速やかに動物病院へ連れていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)