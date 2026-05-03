定期預金に約500万円「現金が一番間違いないと確信」現金10割・43歳女性の資産管理
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、北海道在住43歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人、母（69歳）、父（75歳）
居住地：北海道
住居形態：両親と同居
雇用形態：正社員
年収：300万円
現預金：500万円
リスク資産：なし
具体的には「北海道信用金庫」に複数の定期預金を持っていて、「1年もの（金利年0.025％）に400万円」、同じく「1年もの（金利年0.4％）に合計80万円」を預けているとあり、預け入れ時期の違いにより金利差が生じている様子です。
定期預金の利用目的については、「とりあえず使わないお金なので、ちょっとでも利息つくからいいか、と預けている。たまに海外旅行資金で定期解約して使ったりしている。減らない安心感。すごく儲けられるわけではないが、堅実でいいかなと思う」と記述があります。
リスク資産は「まだ知識が不足しているので、持たないように」しているそうですが、結局のところ「現金が一番間違いない気がする。投資をしている知り合いが『トランプ関税で損をした』と言っていたので（自分は）現金中心でよかったなと思った」と考えを示します。
実際に「海外旅行に行きたいなと思ったら、すぐ行けるだけの現金がある」ため、今の資産管理は自分に合っていると投稿者。今後も「仕事がなくなっても生きていけるように。退職したら海外と2拠点生活をしたいので、その資金」のためにもコツコツ蓄えていきたいとのことでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィール年齢性別：43歳女性
同居家族構成：本人、母（69歳）、父（75歳）
居住地：北海道
住居形態：両親と同居
雇用形態：正社員
年収：300万円
現預金：500万円
リスク資産：なし
「現預金のほとんどを北海道信用金庫の定期預金に入れている」現預金は「全て地元の信用金庫に預けていて、すぐに使わない分は定期預金」で管理しているという投稿者。
定期預金の利用目的については、「とりあえず使わないお金なので、ちょっとでも利息つくからいいか、と預けている。たまに海外旅行資金で定期解約して使ったりしている。減らない安心感。すごく儲けられるわけではないが、堅実でいいかなと思う」と記述があります。
「投資で損をした話を聞くと、現金中心でよかったと思う」手元に現預金はいくらあると安心かとの問いには、「半年から1年くらい仕事しなくても生きていける」金額として「500万円くらいあると安心です」と回答。
リスク資産は「まだ知識が不足しているので、持たないように」しているそうですが、結局のところ「現金が一番間違いない気がする。投資をしている知り合いが『トランプ関税で損をした』と言っていたので（自分は）現金中心でよかったなと思った」と考えを示します。
実際に「海外旅行に行きたいなと思ったら、すぐ行けるだけの現金がある」ため、今の資産管理は自分に合っていると投稿者。今後も「仕事がなくなっても生きていけるように。退職したら海外と2拠点生活をしたいので、その資金」のためにもコツコツ蓄えていきたいとのことでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)