ソフトバンクなどで活躍した松田宣浩氏が３日、インスタグラムを更新。ＡＢＣ「スーパーベースボール」で、甲子園球場での阪神−巨人戦を解説したことを報告した。

この試合は松田氏と、前阪神監督の岡田彰布オーナー付顧問、阪神などで活躍した能見篤史氏によるトリプル解説。実況の山下剛アナウンサーも含めた４人は、スタンドに設置されていた放送席から試合内容を伝えていた。

しかし、試合は七回裏に入ると突如、雨脚が強まった。すると、４人は豪雨にさらされる状況に。山下アナが「とんでもない雨が降ってきました」と話すと、岡田氏は「うわあー、傘いるで」とつぶやいた。

さらに山下アナは「放送席もずぶぬれ状態です。傘をさしながら中継しているんですが。我々も普段なかなかない経験です」と話すと、松田氏も「珍しいですね」と話す状況だった。

ネットでは「放送席屋根ないんかいｗｗ」、「カッパ着てる岡田顧問かわいすぎるだろ」、「風邪ひかないように！！」、「放送席エグいことなってんな」などとの声があった。

試合は七回裏、阪神の攻撃中に降雨コールドとなり、阪神が３−０出勝利した。