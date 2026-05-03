【漢字クイズ】「軍鶏」はなんて読む？ある国の名前が由来！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「軍鶏」はなんて読む？
「軍鶏」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、闘争心の強い生き物！
いったい、「軍鶏」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「しゃも」でした！
軍鶏とは、 江戸時代にタイ（旧シャム）から渡来した闘鶏用の鶏が起源の品種です。
そんな軍鶏の特徴としては、羽の色は茶色や、黒、グレーなど、一般的なニワトリとは異なる色をしています。
肩幅が広いことや、鋭い目、大きなけづめを足に持つことから、昔から闘鶏に用いられてきましたが、現在は愛玩用・肉用に飼育されています。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』
・『家畜改良センター兵庫牧場 ホームページ』
ライター Ray WEB編集部