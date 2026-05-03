【漢字クイズ】「軍鶏」はなんて読む？ある国の名前が由来！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「軍鶏」はなんて読む？

「軍鶏」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、闘争心の強い生き物！ いったい、「軍鶏」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「しゃも」でした！ 軍鶏とは、 江戸時代にタイ（旧シャム）から渡来した闘鶏用の鶏が起源の品種です。 そんな軍鶏の特徴としては、羽の色は茶色や、黒、グレーなど、一般的なニワトリとは異なる色をしています。 肩幅が広いことや、鋭い目、大きなけづめを足に持つことから、昔から闘鶏に用いられてきましたが、現在は愛玩用・肉用に飼育されています。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』

・『家畜改良センター兵庫牧場 ホームページ』

ライター Ray WEB編集部