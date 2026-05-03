３日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・後４時５５分）では、ＭＣのお笑いコンビ「麒麟」の川島明が、ブルージェイズの岡本和真内野手の試合を“弾丸旅”で観戦した様子が紹介された。

巨人ファンで岡本の大ファンを公言。自腹で岡本のユニホームを購入し、サインをもらっていた川島。月曜から金曜までの生放送（ＴＢＳ系「ラヴィット！」）のＭＣをつとめ時間がない中、現地時間４月２４日金曜の午後４時半現地着で、翌２５日土曜の午後１時半出発と滞在２１時間という強行日程でのカナダ・トロント行きを決行した。

球場に併設され、部屋から試合が見える１泊約２２万円の部屋に宿泊。「やばっ！球場の中やん。打撃練習してる音聞こえてますもん！」と大興奮。

ガーディアンズとの試合では、第１打席で渡米後最長となる４３０フィート（１３１メートル）の特大４号ソロ、２点を追う９回には渡米後最速の１１２・６マイル（約１８１・２キロ）の強烈なフェンス直撃打を放つなど、３打数２安打１打点と活躍。試合は６−８で敗れたが、川島は「目の前で岡本さんのホームラン見られました。なので気持ちは１０−８で勝ちです。最高です」と喜んだ。

さらに、川島が来ていると聞いた岡本が、特別に時間を作って会ってくれることに。「日本から追いかけてまいりました」という川島に「弾丸（旅行）と聞いて…お忙しいところ」と岡本。川島に「ブルージェイズの岡本になって、１か月たっていかがですか？」と問われると「環境が変わるので、わからないことだったりあるんですけど、みんなが教えてくれて、すごくいい環境でできてるなと」と返答。

第１打席の見事な本塁打について岡本は「あれは、ちょっとうれしかったですね」と笑顔。「全然打ってないので、（川島が）来られた日に打ててよかったです。（感触は）これまでのホームランの中では一番、自分の打ちたいイメージで打てた」と話した。

お笑いが好きな岡本だが、日本のテレビは見られてないと話すと、川島は「もしあれだったら、全然動画送るので。吉本の芸人でよければ。メンタルケアをさせていただきます」と返していた。

最後は川島が着ていたブルージェイズの岡本のユニホームにサイン。「まさか来てくださるとは。たまたま打ててよかったです」と岡本もうれしそうだった。