多くの人が新生活を始める春。新社会人だけでなく、新たにキャバクラやスナック、風俗などの夜職を始める人が増える時期でもあります。そのような新夜職民が最初につまずく困難は「お店選び」です。危険なお店に入店してしまったがために、嫌な思いをしてすぐにいなくなってしまう新人は少なくありません。



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そこで、元セクシー女優でありキャバクラやスナックでの勤務経験もある筆者が、夜職ビギナーに向けて「こんなお店には気をつけろ！注意ポイント5選」を解説します。



こんなお店に気をつけろ！〜初心者がハマりがちな罠〜

まず1個目の注意ポイントは、理解不能な「謎ルール」があるお店です。一般企業でも働いてみると会社独自のルールは散見されます。しかし夜職ではこの独自ルールで、「え、これ意味ある？」と思ってしまうような“謎ルール”であるケースが頻発します。



たとえば、ボーイを呼ぶときに「お願いします」ではなく、「〇〇！（店名）」でないとダメというルールや、ヒマな日はお店のママが「お清め」といって塩を撒くというルールも実在しました。その他、タイムカードを切ってからの残業が当然というブラック企業のようなお店も……。



このような理解不能なルールを当たり前に強要するようなお店は、間違いなく危険です。この手のお店の大半は働きづらいだけでなく、給料トラブルや人間関係のいざこざもセットだったりします。



続いては、古株がいつまでもやめない店です。長年在籍している古株キャストがいる店は、「居心地の良いお店」と想像する人は多いでしょう。出入りが激しい夜職で離職率が低いのはメリットのように思えますが、実は古株が問題児の可能性もあります。



ベテランが幅を利かせてお局的行動を繰り返すとか、激しい派閥争いがあるとか、さまざまな危険が隠れているケースが多いです。言い方は悪いですが、オババやオジジの権力が強すぎるお店は、新人にとって害悪でしかないのです。



また、「老舗です」という謳い文句のお店も疑った方がいいでしょう。創業30年のような老舗は安心感が強く見えるものです。確かに長年営業できているのは、安心材料といえます。しかし実はここが落とし穴なのです。



このような老舗店舗は、古参のファンも多いため、新規参入が見込めないorとても少なく、お客を掴みたい新人には難易度が高いのです。それだけでなく、老舗にはいつまでも辞めないオババとオジジが張りついているかもしれません（笑）。そのため、老舗店舗は古株がやめない店の可能性も高いです。



アットホームなお店という求人広告…これが怪しい理由とは

4個目のポイントは、「アットホームな職場です！」というアピールを求人媒体に記載していることです。これは一般企業でもよくいわれる点で、「アットホームな職場です！」という謳い文句はブラック企業の証でもあります。この言葉を使う理由は、本当にアットホームだからではなく、ただ他にセールスポイントがないのです。そしてそんなお店が優良なお店である可能性は極めて低いのです。



その他、採用年齢18歳〜35歳という求人条件を出しているお店も注意しなければなりません。理由は、未経験者の場合はこの限りではないという意味が隠されているからです。



「18〜35歳募集！」とあっても「私まだ35歳だから応募できるわ」と思ってはいけません。この場合、もはや新人で許されるのは〜25、6歳くらいまでで、それ以上は「経験者なら採りますけど」というウラの意味が含まれているのです。



これらのポイントは、どれもビギナーが引っかかりやすく、水商売を経験していないとわからない罠といえるでしょう。せっかく夜職を始めるのなら、これらのポイントに気をつけて、妥協せずにお店を探すことをおすすめします。



◆たかなし亜妖（たかなし・あや）

元セクシー女優のシナリオライター・フリーライター。2016年に女優デビュー後、2018年半ばに引退。ゲーム会社のシナリオ担当をしながらライターとしての修業を積み、のちに独立。現在は企画系ライターとしてあらゆるメディアで活躍中。