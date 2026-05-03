「901運動」の頂点で輝く「日産のスーパースポーツ」がスゴい！

1980年代後半、日本はバブル景気に沸き返っていました。そんな時代に日産は「日本初の本格スーパーカー」を生み出すべく、ひとつの野心的なプロジェクトを進めていました。

それが、今も自動車ファンの間で語り継がれる幻の名車「MID4（ミッド・フォー）」です。

【画像】超カッコいい！ これが日産の“ミッドシップ”スーパーカー「MID4」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）

日産は1980年代半ばに、「1990年までに走りにおいて世界一を目指す」というスローガンを掲げ、社内で「901活動」と名付けたプロジェクトをスタートさせました。

このプロジェクトから生まれた代表作が、国内市場向けの「スカイラインGT-R」（1989年／BNR32型）、北米市場向けの「フェアレディZ」（1989年／4代目・Z32型）、そして欧州市場向けの「プリメーラ」（1990年／初代・P10型）という3台です。

これらはいずれも優れた性能とデザインで実際に大きなヒットを記録し、現在もなお多くのファンに愛されています。

そしてこれらの意欲作と並行するように、日産社内でひそかに進められていたのがMID4の開発です。

その名称は「エンジンをリアミッドシップに搭載した4WDスポーツカー」を意味しており、当時の最先端技術を惜しみなく投入した実験的なコンセプトカーとして製作されました。

MID4は1985年のドイツ「フランクフルトモーターショー」、そして「第26回東京モーターショー」で初めて一般公開され、来場者の注目を一身に集めました。

FRP製のボディはフェラーリ「512BB」を想起させるスーパーカーらしいフォルムで、リトラクタブルヘッドライトを採用したクサビ型のシャープなデザインが印象的です。

ボディサイズは全長4150mm×全幅1770mm×全高1200mmと当時としては大柄な部類に入りますが、車重は1230kgと比較的軽量に仕上げられていました。

エンジンはリアミッドシップに横置きで搭載された最高出力230馬力の3リッターV型6気筒DOHC24バルブで、後に「レパード」（2代目・）や「フェアレディZ」（3代目・Z31型）などに搭載されることになる「VG30DE型」のプロトタイプにあたります。

駆動方式はビスカスカップリングとセンターデフを組み合わせたフルタイム4WDを採用し、サスペンションは4輪独立懸架。

リアには「スカイライン」（7代目・R31型）譲りの後輪操舵システム「HICAS（ハイキャス）」を搭載することで、低中速域でのシャープなハンドリングと高速域での安定性を高い次元で両立しています。

まさかの「フルモデルチェンジ」!? 2年後に誕生した異例の“2代目”「MID4」とは

そんなセンセーショナルだった初代MID4の発表から2年後の1987年、「第27回東京モーターショー」に、まさかのフルモデルチェンジで“2代目”となった「MID4 II」が登場しました。

外観はよりモダンで未来感のあるスタイルへと生まれ変わり、ボディサイズも全長4300mm×全幅1860mm×全高1200mmとひとまわり拡大されました。

1987年10月に東京・晴海で開催された第27回東京モーターショーに参考出品された日産の“2代目”「MID4」（MID4 II）

最も大きく変わったのはエンジンとシャシです。

最高出力330馬力を誇るV型6気筒DOHCツインターボ「VG30DETT型」をリアミッドシップに縦置き搭載し、パワーは初代から大幅に向上。

サスペンションもフロントにツインダンパー式ダブルウイッシュボーン、リアにHICS付きマルチリンクを採用するなど、動的性能は飛躍的に高まっています。

MID4 IIはモーターショーの展示に先立ち、ジャーナリスト向けの試乗会も実施されました。

そこで「高性能でありながらじゃじゃ馬的ではなく、スムーズに扱えるスーパースポーツ」と高評価を獲得し、内外装の完成度も市販直前といえるほどのクオリティに達していたのです。

実際、1985年頃から市販化に向けた検討が社内で始まっていたといい、MID4 IIはあくまで初期プロトタイプという位置づけでした。

メディアやファンの間からも市販化への期待が高まるなか、1980年代末には開発と生産の両面で具体的な検討が進み、実現は現実のものとなりつつありました。

しかし、最終的に日産は市販化の中止という経営判断を下します。

その背景には、日産の財務状況の悪化がありました。

好景気の時代にもかかわらず、過剰な設備投資によって同社の台所事情は厳しくなっており、MID4の量産化に必要な莫大な開発費と工数を捻出することが難しかったのです。

バブル崩壊をきっかけに開発が止まったクルマは少なくありませんが、MID4はバブル絶頂の最中に幻となったという点で、ひときわ異彩を放っています。

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ファンの期待に応えることなく市販には至りませんでしたが、MID4の開発で培われた数多くの技術は、その後のフェアレディZやスカイラインGT-Rといった市販車に受け継がれました。

形は違えど、MID4の魂は確かに日産のスポーツカーたちの中に生き続けているのです。