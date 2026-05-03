＜産院ルールに異議アリ？＞「産後の面会は夫と妻側の両親のみ」という決まりの病院。不平等では？
出産をした後は、旦那さんやママの両親、そして義両親も赤ちゃんやママに会いに産院にくることもあるでしょう。産院によってはきちんとしたルールがあり、面会できる人が決まっているケースもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『産院の「面会は夫か両親のみ」というルールについて、どう思う？』
産院で、ママや赤ちゃんに面会ができるのは旦那さんかママの両親のみと決められている場合、旦那さん側の両親は面会ができないことになります。孫が生まれたのにすぐに面会ができないとなると、義両親は寂しいかもしれませんね。一方で、出産をしたママにとってはプラスになるルールなのかもしれません。ほかのママたちから意見が寄せられています。
『義親と義弟がきてくれたけれど、気を遣うからそのほうがいい。産み終えて疲れていたし』
『妥当なルールだと思う。4〜5日もすれば退院するのだから、産後はゆっくり過ごすべき』
ママにとって義両親は、気を遣う相手の場合もあります。それは産院という場所においても変わりませんね。出産をして疲れているうえに義両親に気を遣うとなれば、ママも辛いでしょう。産後リラックスしながらゆっくりと過ごすためにも、面会できる人を制限することに賛成意見が届いています。
義両親が来れないのは不平等かも
『実両親って妻の親のみってこと？ これはひどいと思うわ。どちらの親にとっても同じ孫なのに、面会すら禁止って意味がわからない。そこは平等であるべきだと思うよ。私はとくに義母と仲がいいわけではないけれど、赤ちゃんの顔を見にきてくれたのは嬉しかったよ。皆で喜べばいいと思う』
ママに面会ができる人のなかに義両親が含まれていないことに、疑問を感じるママもいます。義両親は旦那さんの両親ですから、孫が生まれたら嬉しいものでしょう。いくらママにとって義理の関係だとしても、赤ちゃんが生まれた喜びはみんな同じですね。義両親であっても面会をしてもいいのではないか？ との考えもあります。
退院した後で家に来られるのも大変。病院で面会したい
『自分自身は、実両親義両親のどちらも家にくるより、病院で子どもの顔を見て帰ってもらったほうが楽だったな』
『産院に行けなかったからといって、退院翌日に自宅にきて長居してとなったらさらに地獄な気がする。医師が許可した場合に限り、病室以外で15分面会可能などにしたほうがよりいいかも』
産院に行けないとなれば、義両親はママが退院した後で自宅にくるかもしれません。自宅となれば時間制限もないでしょうから、長居される恐れもあります。対応するのはママでしょうから、それはそれで面倒に。それならば、産院にきてもらい、短時間で帰ってもらったほうがママにとっては都合がよいかもしれませんね。例えば15分というように時間制限を設けることで、ママの負担も減らすことができそうです。
息子の母の立ち場から見ると、面会OK／NGどちらがいい？
『息子は未婚なので、そのときにどういう気持ちになるかわからないけれど、面会可能なら「行かないと冷たいと思われる？」と考えてしまうと思う。赤ちゃんにはそのうち会えるし、禁止なら禁止でありがたいと感じるかも』
『娘なら会いたいけれど嫁でしょ？ 嫁は嫁の親のケアを受ければいいと思うの。赤ちゃんに会うのはお宮参りのときとかでいいかな』
息子を持つ母からは、そのようなルールがあったほうがよいというポジティブな意見がありました。面会可能であれば産院に行かないと申し訳ない気持ちになることもあるかもしれませんね。しかし赤ちゃんや頑張ったお嫁さんの状況によっては、すぐに会わないほうがいい場合もあります。それに仕事や家庭の事情などで、産院に行けないこともあるでしょう。このようなルールがあることで、「行かなくてもいい」という安心感が生まれてくるのではないでしょうか。
ママと義両親、両方にとってよいルールでは？
『お互い気を遣わなくていいから、このようなルールはよいと思う』
産後に面会できる人が決まっていると、出産をしたママも余計な気を遣うことなく産院で過ごすことができそうです。また義両親からすれば、孫に会いたい気持ちもあるでしょうが、「すぐに面会に行かなくても……」という思いもあるのは事実。産院側でルールを決めてくれることで、実は義両親にとってもメリットが出てくることもあるようです。トータルで考えた場合、ママと義両親にとって受け入れやすいルールということがわかりました。産院によってルールは異なりますが、大切なのは出産をしたママの体調や気持ちを考えることといえそうです。退院をすれば慌ただしい日々を過ごすことになりますから、産院ではママがリラックスした時間を作ってもらいたいですね。