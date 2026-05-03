男性5人組バンド「Novelbright」が2日、大阪・ロートハートスクエアうめきた内の特設ステージにてフリーライブを行った。同バンドの大阪でのフリーライブは2023年3月に開催したアメリカ村の三角公園で2000人を動員して以来。今回のライブでは1万5000人を魅了した。

同ライブはJR大阪駅前の複合商業施設「グラングリーン大阪」のイベントの一環として開催。3月にFM802の公開収録をした際に、ボーカルの竹中雄大が「この会場でライブをやってみたい」と話していたこともあり、実現した。

幕開けは「カノープス」。竹中は「いこうぜ大阪！」とシャウトし、伸びやかな歌声を届けた。フリーライブということもあり、多くの人が初めて同バンドを目撃した。竹中は「（初めての人が）めちゃくちゃ多い。無料やから来やすいよね（笑）。大阪人はそういうのが好きですから。一緒です、僕らも関西人なので」と笑わせた。

最新アルバム「PYRAMID」に収録されている、竹中が親友の大倉士門と池田美優ことみちょぱの結婚を祝して作ったというミドルバラード「アイビー」や「Caravan」を披露。さらには代表曲の「Walking with you」「愛とか恋とか」を含めた7曲で締めくくった。