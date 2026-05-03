憲法記念日のきょう、元イスラエル軍兵士による講演会がきょう（３日）岡山市で開かれ、戦争と人権について、自身の経験を交えながら語りました。

【写真を見る】「人権以上大切なものはない」元イスラエル軍兵士の男性が自身の経験を交え戦争と人権について語る【岡山】

【ダニーネフセタイさん（69）】

「人権以上大切なものはありません。なぜなら人権を守れば戦争はできません。」



登壇したのは、イスラエル出身のダニー・ネフセタイさんです。講演会は、世界情勢が不安定ないま、改めて憲法について考えてほしいと憲法のつどい岡山実行員会が開いたものです。

かつてイスラエル空軍に所属していたダニーさん。中東の歴史や、自らの兵役経験をもとに、武力による破壊の恐ろしさと、対話による平和構築の大切さを訴えました。



【ダニーネフセタイさん】

「国家の責任とは軍事力によって犠牲者を減らすことではない。外交で犠牲者を出さないこと」

訪れた340人は、真剣な表情で耳を傾けていました。ダニーさんは戦争の悲惨さを次の世代に語り継いでいくことが、今の自分たちの役目だと結びました。