レースクイーンの安藤笑。国立大卒で、幼稚園、小学校、中学校の教諭免許を持つインテリだ。

「16歳から昨年まで、ずっとアイドルをしていました。地元・愛知県豊田市のご当地アイドルから始めて、大学生のころはツアーをまわりながら教育実習をしていたことも。だからアイドルについては詳しいのですが、アイドルを卒業後フリーになってからは、世間知らずだと実感しました。皆さん、ビジネスメールとかっていつ学んだんですか？ 全然わからなくて苦労しましたね。スケジュール調整なども含めて、マネージャーさんのありがたみを痛感しました。

そして今年の3月からは念願のレースクイーンに。なりたいと思ったきっかけは川瀬もえさんが好きだったからです。グラビアが好きでSNSをフォローしていたのですが、レースクイーンの写真も投稿されていて『私もレースクイーンになりたい！』と思うようになりました。

注目してほしいポイントは。

「今までは体全体のバランスを推していたのですが、今後はお尻の魅力をもっと磨いていこうと思います。最近だんだんお尻が丸く大きくなっていて、まだまだ成長期みたいです（笑）」

あんどうえみ

8月7日生まれ 愛知県出身 T165・B78W63H90 2011年に地元愛知県のご当地アイドルとしてデビュー。愛知教育大学在学中に東京のアイドルグループに加入して、大学卒業後に上京した。在学中に幼稚園教諭二種、小学校教諭一種、中学校教諭一種の免許を取得。2025年にアイドルを卒業し、2026年3月からレースクイーンとして活動している。そのほか最新情報は、公式X（@emichii087）、公式Instagram（@emichii87）にて

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写真・矢西誠二 スタイリスト・野田陽子（ミタケイショウ） ヘアメイク・佐々木 篤