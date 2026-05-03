「昔から写真を撮るのが好きで、今でもカメラを常に持ち歩くようにしています。そのカメラでメンバーを撮ると、すごく喜んでくれるんですよ！」

圧倒的透明感と屈託のないキュートな笑顔で人気を博す “おぎはな” 。彼女が所属するアイドルグループ 「≠ME」は今年7周年を迎えた。

「グループ加入時は中学3年生だったので、この7年で本当に成長したなと思います。年齢も性格もバラバラのメンバーたちと一緒に過ごせたからこそ、視野が広がった気がします。メンバー同士でも『みんな成長したよね』と、よく話したりしています。でも、変わっていない部分もあって。私の場合は負けず嫌いなところ（笑）。グループ結成当時に行われた合宿のときに初めて自分は負けず嫌いなんだなと気づいたんですが、今でも悔しいことがあったら “諦めたくない” と思う気持ちが強いです。それこそ、趣味の写真撮影でも、いいカットが撮れるまで撮り続けたいタイプなんです」

まだまだ成長中の “おぎはな” 。その可能性は無限大だ。

おぎはな

22歳 2003年5月8日生まれ 千葉県出身 T162.5 指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）のメンバーとして活動中。5月4日（月・祝）から「≠ME アリーナツアー2026」を全国5会場で開催、6月24日（水）には12thシングル『タイトル未定』を発売予定。そのほか最新情報は、公式X（@ogi_hana_）、公式Instagram（@ogi_hana__）にて

写真・大藪達也 スタイリスト・長谷川 香 ヘアメイク・田森春菜（JULLY）